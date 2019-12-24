Экономика

9111.ru9111.ruСамозанятые заплатили в бюджет более 1 млрд рублей налогов за год

С начала 2019 года самозанятые граждане заплатили в российских бюджет более 1 млрд рублей налогов с заявленного суммарного дохода в 40,4 млрд рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ФНС Михаила Мишустина.
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Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

РИА Новостивчера в 09:37

Самозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году

РБКвчера в 10:01

Более 330 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых в России

ТАССвчера в 09:26

ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых

Российская газетавчера в 09:00

Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

Ведомостивчера в 09:41

Названо число самозанятых в РФ

REGNUMвчера в 09:59

В этом году самозанятые россияне пополнили бюджет на миллиард рублей

Аргументы и Фактывчера в 10:27
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Происшествия

Фигуранта «московского дела» Суровцева приговорили к 2,5 годам колонии

Тверской суд Москвы признал фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил к 2,5 годам колонии, сообщает «Интерфакс».
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Российский метеоспутник «Метеор-М» столкнулся с микрометеоритом

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Шойгу: Россия в 2020 году еще больше сократит военные расходы

В 2020 году Россия «сползет» с восьмого места на девятое среди стран мира по уровню военных расходов.
Росбалт 07:01
Происшествия

В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове

"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", - рассказала Иванова.
РИА Новости 04:28
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Соболь снова оштрафовали на 300 тысяч рублей за акции протеста

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Лукашенко: интеграция не уменьшает суверенитет России и Белоруссии

Белоруссия и РФ продвигают интеграцию, которая нисколько не уменьшает суверенитет каждого из государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РИА Новости 07:51
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Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки

Певица Нюша (Анна Шурочкина) впервые назвала имя своей маленькой дочки, а также позволила опубликовать ее фотоснимки.
Вечерняя Москва 22 декабря в 16:55
Происшествия

Младенца в коробке нашли в подъезде дома в Мытищах

Известия 06:21
Политика

В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала

Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК 08:17
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
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Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Армия и оружие

Путин назвал ключевые задачи для армии на 2020 год

Президент Владимир Путин на итоговом заседании коллегии Министерства обороны рассказал о ключевых задачах, которые стоят перед российской армией в 2020 году.
Свободная Пресса 08:00
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин сообщил, что обычно пьет не чай, а сбор алтайских трав, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:21
Политика

Лукашенко опроверг обвинения СМИ в убийстве политических оппонентов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал материал германской медиакомпании Deutsche Welle, в котором утверждалось, что в Белоруссии по приказу сверху якобы были убиты политические оппоненты главы государства.
Взгляд.ру 07:54
Общество

Матвиенко предложила давать квартиры многодетным бесплатно

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что власти должны предоставлять квартиры многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования.
ТАСС 04:48
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за разорванного импланта

Оказывается, телеведущая перенесла срочную операцию из-за разорванного грудного импланта.
OAnews 01:41
Общество

Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть

В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
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Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

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Кино

Федор Бондарчук представил в Москве фильм «Вторжение»

Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 13:26
Футбол

Слуцкий подшутил над Дзюбой, которого признали лучшим футболистом года

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в своем стиле подшутил над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который был признан лучшим футболистом года второй раз подряд.
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Политика

Украинский кабмин упростил пересечение границы с Крымом для учащихся

Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
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Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
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Происшествия

Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
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Сестра Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе

Сестра покойной певицы в одном из ресторанов Подмосковья обнаружила копию памятника, который установлен на могиле Жанны Фриске.
Вести Подмосковья 02:04
Транспорт

Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы

Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Национальная служба новостей 05:25
Спорт

Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
RT на русском 07:20
Политика

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
ТАСС вчера в 05:36
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
7Дней.ру 08:18
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