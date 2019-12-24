Экономика
9111.ruСамозанятые заплатили в бюджет более 1 млрд рублей налогов за год
С начала 2019 года самозанятые граждане заплатили в российских бюджет более 1 млрд рублей налогов с заявленного суммарного дохода в 40,4 млрд рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на главу ФНС Михаила Мишустина.
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Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Происшествия
Фигуранта «московского дела» Суровцева приговорили к 2,5 годам колонии
Тверской суд Москвы признал фигуранта «московского дела» Сергея Суровцева виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил к 2,5 годам колонии, сообщает «Интерфакс».
Общество
Российский метеоспутник «Метеор-М» столкнулся с микрометеоритом
Армия и оружие
Шойгу: Россия в 2020 году еще больше сократит военные расходы
В 2020 году Россия «сползет» с восьмого места на девятое среди стран мира по уровню военных расходов.
Происшествия
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", - рассказала Иванова.
Политика
Лукашенко: интеграция не уменьшает суверенитет России и Белоруссии
Белоруссия и РФ продвигают интеграцию, которая нисколько не уменьшает суверенитет каждого из государств, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки
Певица Нюша (Анна Шурочкина) впервые назвала имя своей маленькой дочки, а также позволила опубликовать ее фотоснимки.
Политика
В Кремле назвали делом редакции увольнение журналистки с Ямала
Ситуация с увольнением корреспондента ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской — дело самой редакции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Армия и оружие
Путин назвал ключевые задачи для армии на 2020 год
Президент Владимир Путин на итоговом заседании коллегии Министерства обороны рассказал о ключевых задачах, которые стоят перед российской армией в 2020 году.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин сообщил, что обычно пьет не чай, а сбор алтайских трав, передает РИА "Новости".
Политика
Лукашенко опроверг обвинения СМИ в убийстве политических оппонентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал материал германской медиакомпании Deutsche Welle, в котором утверждалось, что в Белоруссии по приказу сверху якобы были убиты политические оппоненты главы государства.
Общество
Матвиенко предложила давать квартиры многодетным бесплатно
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что власти должны предоставлять квартиры многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за разорванного импланта
Оказывается, телеведущая перенесла срочную операцию из-за разорванного грудного импланта.
Общество
Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть
В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
Кино
Федор Бондарчук представил в Москве фильм «Вторжение»
Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.
Футбол
Слуцкий подшутил над Дзюбой, которого признали лучшим футболистом года
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в своем стиле подшутил над нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который был признан лучшим футболистом года второй раз подряд.
Политика
Украинский кабмин упростил пересечение границы с Крымом для учащихся
Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Происшествия
Дацика-Рыжего Тарзана задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию
По сведениям местного портала 47news.ru, в районе деревни Переволок Сланцевского района Дацик (который является уроженцем этих мест) и еще один мужчина пытались пересечь реку Нарву на лодке, однако это заметили пограничники.
Шоу-бизнес
Сестра Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
Сестра покойной певицы в одном из ресторанов Подмосковья обнаружила копию памятника, который установлен на могиле Жанны Фриске.
Транспорт
Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Спорт
Ганус не примет участие в общем собрании членов РУСАДА
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не примет участие в общем собрании членов организации, на котором будет обсуждаться рекомендация наблюдательного совета об обжаловании санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA).
Политика
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.