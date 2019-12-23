Экономика
ВедомостиСамозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов
В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 г.
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Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Биатлон
Союз биатлонистов России назвал составы сборных на январские этапы КМ
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило составы мужской и женской сборных страны на четвертый, пятый и шестой этапы Кубка мира, сообщил РИА Новости глава СБР Владимир Драчев.
Политика
Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week
Политика
В ЕС раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
«Российская Федерация завершила строительство железнодорожного участка Крымского моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины», — говорится в сообщении.
Политика
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Армия и оружие
В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Шоу-бизнес
Певица Вера Брежнева поздравила сестер-двойняшек с 35-летием
Популярная певица Вера Брежнева поздравила с 35-летием своих сестер-двойняшек.
Политика
Госдеп назвал санкции США против Турции подрывом деятельности НАТО
Санкции против Турции из-за покупки российских С-400, одобренные американским Конгрессом, поспособствуют сближению Анкары с Москвой и нанесут ущерб национальным интересам США.
Политика
Медведев назвал тариф на транзит газа через Украину «гуманным»
Премьер-министр Дмитрий Медведев охарактеризовал тариф на транзит российского газа, о котором стране удалось договориться с Украиной, как «очень гуманный».
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Общество
СКР переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok
Следственный комитет России (СКР) предъявил в окончательной редакции обвинение фигурантам дела Baring Vostok, переквалифицировав обвинение, сообщили «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.
Общество
Кот Мостик проконтролирует движение поездов на Крымском мосту
Кот Мостик, который стал талисманом строительства моста через Керченский пролив, задержится на нем еще на несколько месяцев, чтобы проконтролировать движение поездов, сообщил инфоцентр "Крымский мост".
Политика
Кадыров прокомментировал резонансное убийство боевика в Берлине
Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг причастность Чечни к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Политика
Медведев заявил, что строительство «Северного потока — 2» завершат
Нет сомнений, что строительство «Северного потока — 2» завершится, несмотря на введённые санкции США в отношении проекта.
Шоу-бизнес
"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Происшествия
У сотрудника фонда Навального провели обыск, выломав дверь в квартиру
У Руслана Шаведдинова, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального выломали дверь в квартиру и провели обыск.
Политика
Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Культура
«Россия 1» впервые покажет отреставрированную «Иронию судьбы»
«Россия 1» впервые покажет отреставрированную самим телеканалом версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве, «которая будет отличаться от первоначальной версии более яркими цветами и четкими деталями», сообщили РБК в пресс-службе телеканала.
Хоккей
Россия забросила девять шайб Словакии в заключительном матче перед МЧМ
Молодёжная сборная России разгромила Словакию в заключительном контрольном матче перед стартующим 26 декабря в Чехии молодёжным чемпионатом мира 2020 года (9:1).
Политика
Трамп назвал затягивание импичмента нарушением Конституции
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии нарушают Конституцию, так как не спешат передавать обвинительное заключение по процедуре импичмента в сенат.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке
Студия «Союзмультфильм» выпустила новый мультфильм о медвежонке Умке — заключительную часть трилогии о его приключениях.
Технологии
В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса
Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
Кино
Ди Каприо пристыдил актеров Голливуда за жалобы на работу
Армия и оружие
Минобороны РФ получило ЗРК С-350 «Витязь»
Космос
Марсоход Mars 2020 прошел ходовые тесты
Здоровье
Как защитить поджелудочную от панкреатита в новогодние праздники
Специалист советует в канун новогодних праздников выделить время и пройти обследование, если вы не представляете жизни без деликатесов.
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Политика