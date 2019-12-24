Экономика

ВедомостиВедомостиСамозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 г.
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Самозанятые с января заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

РИА Новостивчера в 09:37

Самозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году

РБКвчера в 10:01

Более 330 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых в России

ТАССвчера в 09:26

ФНС: В России зарегистрировалось 330 тысяч самозанятых

Российская газетавчера в 09:00

НПД: С четырех до шести

Новая Сибирь22 декабря в 22:35

Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

Ведомостивчера в 09:41

В этом году самозанятые россияне пополнили бюджет на миллиард рублей

Аргументы и Фактывчера в 10:27
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Политика

Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии

Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО.
РБК 06:51
Транспорт

Опубликовано видео с первым пассажирским поездом на Крымском мосту

Опубликовано видео с проездом первого пассажирского поезда, проходящего по Крымском мосту. Видео публикует агентство РИА Новости Крым.
RT на русском 21:28
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК 22:49
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости 20:00
Политика

Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
REGNUM 13:50
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости 08:49
Хоккей

«Бостон» крупно победил «Вашингтон», Овечкин забил гол

Bookmaker-ratings.ru вчера в 23:51
Происшествия

На Сахалине задержали участников ОПГ, промышлявших мошенничеством

Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, когда деньги переводили на счет, продавцы переставали выходить на связь и отключали телефон.
АСТВ 19:32
Общество

Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
РИА Новости 19:08
Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
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В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Общество

Ирландец снял на видео нападение тигра на его сына в зоопарке

Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка, — подписал публикацию ирландец.
iReactor 19:56
Авто

Мантуров спрогнозировал объем падения продаж автомобилей в России

Объем падения продаж автомобилей в России в 2019 году составит не более 2,5-3%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».
РБК 18:40
Политика

Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
РИА Новости 03:19
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Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам

Мой Брянск вчера в 22:58
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Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»

Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
iXBT.com 13:15
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Лариса Долина вышла в свет с дочерью и внучкой — фото

Певица Лариса Долина души не чает в своей семье — дочке Ангелине и восьмилетней внучке Александре.
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Кино

Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»

Политическая Экспертиза 17:07
Общество

Моржей из «китовой тюрьмы» после продажи отправили в Крым

В прокуратуре сообщили, что моржей сейчас в "китовой тюрьме" нет, их отправили самолетом в другой регион.
РИА Новости 22:55
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
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Дороги в Алтайском крае продолжают перекрывать из-за метелей

В Алтайском крае 25 декабря продолжают бушевать метели и идут снегопады.
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Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию

На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
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Общество

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
РБК 16:01
Космос

Китай готовит ракету-носитель для экспедиций на Луну и Марс

На китайском космодроме Вэньчан, который расположен в южной островной провинции Хайнань, завершаются приготовления к третьему запуску крупнейшей ракеты-носителя CZ-5 («Чаньжэн-5»), сообщает 23 декабря Синьхуа со ссылкой на информацию от Государственного космического управления КНР.
REGNUM вчера в 10:17
Биатлон

Назван состав сборной России на январские этапы Кубка IBU

Чемпионат 07:34
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

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В Уссурийске автобус насмерть сбил семилетнего ребенка

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Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области

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Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

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Смолов показал многомиллионное предложение от китайского клуба

Нападающий московского футбольного «Локомотив» Федор Смолов во время интервью блогеру Евгению Савину показал распечатку многомиллионого предложения от китайского клуба.
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