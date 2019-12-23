В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 г.

Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов

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