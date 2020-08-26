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REGNUM
REGNUM

Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

Москва, 26 августа 2020, 11:59 — REGNUM Онлайн-ритейлер AliExpress Россия предоставит самозанятым гражданам возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса с использованием льготного налогового режима. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе AliExpress Россия.В источнике
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Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

AliExpress предоставит самозанятым гражданам России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса. Для самозанятых физических лиц в 75 регионах страны действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из этих регионов.
Известия02:00
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ФАН

Самозанятые россияне смогут открыть магазины на AliExpress

ФАН05:55
REGNUM

Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

REGNUM04:59
Tomsk.Ru

Россияне смогут открывать свои магазины на AliExpress

Tomsk.Ru05:31
News.ru

Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

News.ru05:15
АБН

Самозанятые россияне смогут открыть магазины на AliExpress

АБН05:44
Ридус

Самозанятым дали возможность открыть собственные магазины на AliExpress

Ридус03:04
Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

Известия02:00

Дегтярев предложил сократить траты на чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен высвободить в бюджете региона дополнительные 7-9 млрд рублей за счет сокращения затрат на чиновников, оптимизации схемы закупки топлива и выдачи госгарантий.
Дегтярев предложил сократить траты на чиновников
ТАСС03:27
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Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая накануне в выступлении перед Европарламентом назвала происходящее мирной революцией.
РБК06:35
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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В космосе в окрестностях Солнца обнаружены 100 «коричневых карликов»

Выяснилось, что в межзвездном пространстве в окрестностях Солнца блуждает немало своеобразных холодных и потому практически невидимов миров – так называемых «коричневых карликов».
Маяк (г. Сосновый Бор)23 августа в 09:13
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