Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

Москва, 26 августа 2020, 11:59 — REGNUM Онлайн-ритейлер AliExpress Россия предоставит самозанятым гражданам возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса с использованием льготного налогового режима. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе AliExpress Россия.