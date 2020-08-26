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REGNUM
REGNUM

Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

Москва, 26 августа 2020, 11:59 — REGNUM Онлайн-ритейлер AliExpress Россия предоставит самозанятым гражданам возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса с использованием льготного налогового режима. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе AliExpress Россия.В источнике
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Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

AliExpress предоставит самозанятым гражданам России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса. Для самозанятых физических лиц в 75 регионах страны действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из этих регионов.
Известия02:00
Подробнее о событии
News.ru

Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

News.ru05:15
ФАН

Самозанятые россияне смогут открыть магазины на AliExpress

ФАН05:55
АБН

Самозанятые россияне смогут открыть магазины на AliExpress

АБН05:44
ТАСС

Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

ТАСС07:27
REGNUM

Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

REGNUM04:59
Ридус

Самозанятым дали возможность открыть собственные магазины на AliExpress

Ридус03:04
Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

Известия02:00

В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных

Центр имени Гамалеи планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации, то есть выяснить, вырабатываются ли клетки памяти после вакцинации, которые при отсутствии антител могут начать их вырабатывать при встрече с возбудителем инфекции, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных
РИА Новости07:27

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
РБК04:18
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Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

В марте 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты Захарченко к администрации СИЗО-2, которая признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов.
Известия05:58
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В Челябинске семья поела грибов и попала в больницу с галлюцинациями

Семью из трех человек в Челябинске госпитализировали после отравления собранными в лесу грибами, один из членов семьи – мужчина – находится в токсической коме, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе горздрава.
РИА Новости06:57
8

Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС06:12
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На Урале сделали операцию на позвоночнике с помощью мини-камеры

"Преимущества малоинвазивной эндоскопической хирургии - минимальные риски во время операции и после, ускоренная реабилитация пациента, помощь при сложных или запущенных случаях", - отметили в пресс-службе медицинского учреждения.
Российская газета05:22

Путин призвал главу ФССП взять под контроль деятельность коллекторов

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым, в ходе которой поручил главе ведомства взять под контроль деятельность коллекторских организаций.
Страна Советов on-lineвчера в 08:48
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В космосе в окрестностях Солнца обнаружены 100 «коричневых карликов»

Выяснилось, что в межзвездном пространстве в окрестностях Солнца блуждает немало своеобразных холодных и потому практически невидимов миров – так называемых «коричневых карликов».
Маяк (г. Сосновый Бор)23 августа в 09:13
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В половине российских городов подорожала стоимость аренды комнат

Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тыс. до 9,7 тыс. руб. в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тыс. до 12,8 тыс. руб. — это на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц, говорится в сообщении.
РБК04:48