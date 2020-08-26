Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress
Москва, 26 августа 2020, 11:59 — REGNUM Онлайн-ритейлер AliExpress Россия предоставит самозанятым гражданам возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса с использованием льготного налогового режима. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе AliExpress Россия.В источнике
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Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress
AliExpress предоставит самозанятым гражданам России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса. Для самозанятых физических лиц в 75 регионах страны действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из этих регионов.
Известия02:00
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