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REGNUM
REGNUM

Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

Москва, 26 августа 2020, 11:59 — REGNUM Онлайн-ритейлер AliExpress Россия предоставит самозанятым гражданам возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса с использованием льготного налогового режима. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе AliExpress Россия.В источнике
С чего всё началось
Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

AliExpress предоставит самозанятым гражданам России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса. Для самозанятых физических лиц в 75 регионах страны действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из этих регионов.
Известия02:00
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ФАН

Самозанятые россияне смогут открыть магазины на AliExpress

ФАН05:55
REGNUM

Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

REGNUM04:59
Tomsk.Ru

Россияне смогут открывать свои магазины на AliExpress

Tomsk.Ru05:31
News.ru

Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

News.ru05:15
АБН

Самозанятые россияне смогут открыть магазины на AliExpress

АБН05:44
Ридус

Самозанятым дали возможность открыть собственные магазины на AliExpress

Ридус03:04
Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

Известия02:00

Операторы и банки протестируют систему блокировки звонков мошенников

Москва, 26 августа 2020, 11:34 — REGNUM Мобильные операторы вместе с финансовыми организациями создадут систему, блокирующая звонки мошенников от лица банков, а также звонки о «клиентов» кредитным учреждениям, следует из законопроекта, подготовленного в развитие закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций (IT).
REGNUM04:34
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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