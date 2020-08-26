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REGNUM
REGNUM

Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

Москва, 26 августа 2020, 11:59 — REGNUM Онлайн-ритейлер AliExpress Россия предоставит самозанятым гражданам возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса с использованием льготного налогового режима. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе AliExpress Россия.В источнике
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Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

AliExpress предоставит самозанятым гражданам России возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса. Для самозанятых физических лиц в 75 регионах страны действует специальный льготный налоговый режим. Открыть торговую точку AliExpress смогут жители любого из этих регионов.
Известия02:00
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Tverigrad.ru

Самозанятые россияне смогут продавать свои товары на AliExpress

Tverigrad.ru04:20
News.ru

Самозанятые россияне смогут открывать собственные магазины на AliExpress

News.ru05:15
REGNUM

Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

REGNUM04:59
Tomsk.Ru

Россияне смогут открывать свои магазины на AliExpress

Tomsk.Ru05:31
Известия Мордовии

Самозанятые из России смогут открывать магазины на AliExpress

Известия Мордовии04:20
Ридус

Самозанятым дали возможность открыть собственные магазины на AliExpress

Ридус03:04
Известия

Самозанятые россияне смогут открыть собственные магазины на AliExpress

Известия02:00

Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии

Понятия «дедовщина» и «казарменное хулиганство» полностью искоренены в Вооруженных силах России, заявил в ходе круглого стола в рамках форума «Армия-2020» заместитель министра обороны Андрей Картаполов, сообщают «РИА Новости».
Минобороны сообщило о полном искоренении дедовщины в армии
Ведомости04:35
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
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