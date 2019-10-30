Общество

iReactoriReactorМинфин предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах РФ

Минфин РФ предложил распространить налоговый режим для самозанятых граждан еще на девятнадцать регионов России с нового года. Проект соответствующего закона был представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
В частности, к эксперименту хотят подключить
 Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.
RT на русскомвчера в 11:23

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Минфин предложил ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах

РБКвчера в 12:05

Минфин предлагает распространить налог на самозанятых еще на 19 регионов

Телеканал 360°вчера в 19:46

Пойдут на клик

Российская газетавчера в 13:03

В Красноярском крае введут налог для фрилансеров

Московский Комсомолец00:01

Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

RT на русскомвчера в 11:23

Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

ТАССвчера в 11:05

Минфин предложил распространить налоговый режим самозанятых еще на 19 субъектов РФ

Rambler News Serviceвчера в 10:52
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 06:04, Вашингтон
Политика

Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском

Разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения с ДНР начнётся 4 ноября, заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 05:59
Политика

«Северный поток — 2»: поляки опять помогли России и подвели Украину

Вчера Дания одобрила строительство газопровода "Северный поток — 2". Теперь препятствий для завершения проекта нет.
РИА Новости 01:00
Политика

Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной

Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
Футбол

Тренерский штаб ФК «Чайка» отправили в отставку

Тренерский штаб футбольного клуба «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области был отправлен в отставку, сообщает пресс-служба команды.
Эксперт ЮГ 03:15
Общество

Россияне выбрали самый желанный город для переезда

Северную столицу в качестве места жительства выбрали 15% опрошенных, Москву – 8%. Третье место в рейтинге занял Краснодар – туда хотят перебраться 6% опрошенных.
Профиль вчера в 16:56
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Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество

Рогозин сообщил о запросе NASA мест на «Союзах» в 2020-2021 годах

Известия 05:41
Общество

Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих.
Lenta.ru 04:27
Экономика

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК вчера в 14:01
Кино

HBO анонсировал приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости вчера в 02:02
Фигурное катание

Алена Косторная заявила три тройных акселя на этап Гран-При во Франции

Комсомольская правда 04:35
Хоккей

Задоров вызвал на бой игроков скамейки «Флориды»

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».
Sportbox.RU 03:41
Политика

Рада разрешила арестовать депутата Дубневича

Трансляцию заседания 31 октября вел телеканал "Рада" В частности, за разрешение на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 народных депутата, за задержание — 241 нардеп и арест — 229 депутатов.
Украина.ру 05:40
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости вчера в 19:44
Футбол

Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

"Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины победило "Шахтер" — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук.
Спорт-Экспресс вчера в 16:11
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Наука

Научные центры Урала задают новое направление развития науки

В комплексном плане развития Уральского отделения РАН значительное место занимают фундаментальные прикладные проекты — междисциплинарные научные центры.
Научная Россия 29 октября в 04:05
Политика

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.
РИА Новости 29 октября в 16:43
Политика

Опубликована характеристика КГБ на Путина

Газета.Ru 03:19
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Общество

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Интерфакс вчера в 11:16
Шоу-бизнес

Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»

Культуромания вчера в 12:37
Происшествия

Силовики провели обыск в квартире челябинского депутата Чебыкина

Напомним, что в апреле 2018 года силовики провели выемки документов на предприятии ООО «ТЭСиС», которое принадлежит Владимиру Чебыкину.
ФедералПресс 05:23
Политика

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Баскетбол

«Финикс» победил «Голден Стэйт», Карри сломал руку

«Финикс» в регулярном матче чемпионата НБА на выезде победил «Голден Стэйт» — 121:110.
Спорт-Экспресс 01:11
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Политика

Посольство РФ в Мозамбике удивилось информации о гибели пяти россиян

В посольстве РФ в Мозамбике с удивлением восприняли сообщения о гибели пяти россиян на севере страны и не располагают информацией по данному вопросу.
Интерфакс 03:45
Политика

Помпео назвал Компартию Китая угрозой США

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
Известия 03:10
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