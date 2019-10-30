с чего всё началось

К эксперименту планируют подключить Воронежскую область, а также Санкт-Петербург и ряд других регионов. Отметим, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко налог для самозанятых предложила ввести во всей стране.

Минфин предложил ввести налог для самозанятых в Воронежской области

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