Экономика
Lenta.ruСамозанятых россиян задумали ограничить в профессиях
Минфин выступил с предложением ограничить перечень профессий, которыми могут заниматься самозанятые россияне. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости. По словам министра, необходимо четко определить перечень профессий.
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Общество
В Риге марш за русскоязычное образование собрал тысячи человек
Шествие собрало порядка 4 тыс. человек, рассказал сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.
Известия 07:43
Общество
В РПЦ заявили об ошибках следствия по «московскому делу»
В Русской православной церкви призывают уважать решения суда по так называемому «московскому делу», однако признают, что следствие могло допустить существенные ошибки.
URA.Ru 09:54
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Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru 09:00
Футбол
Реал — Гранада 3:2 (2-й тайм)
Полузащитник «Реала» Эден Азар забил первый гол за мадридский клуб. Бельгиец отличился в матче 8-го тура ла лиги против «Гранады».
Спорт-Экспресс 11:14
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Армия и оружие
Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора
Московский Комсомолец вчера в 12:43
Происшествия
Студентку из Подмосковья убили на «Поле чудес»
Российская газета 10:18
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой Емельяненко и Кокляева
В ходе проходящего в Санкт-Петербурге форума Synergy Global Forum, российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказал свое мнение о предстоящем бое между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом Александром Емельяненко, передают «Известия».
NewInform 10:50
Политика
В Станице Луганской установили временный мост
Временный мост через реку Северский Донец был установлен в Станице Луганской по договоренности между украинской стороной и ЛНР.
Экономика сегодня вчера в 04:51
Политика
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
Российская газета вчера в 19:56
Хоккей
«Металлург» проиграл «Торпедо» в матче КХЛ
Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 10:48
Общество
Покрас Лампас приехал восстанавливать свою работу в Екатеринбург
Радио Комсомольская правда 09:21
Армия и оружие
Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН 08:02
Шоу-бизнес
Маргарита Мамун впервые стала мамой
Олимпийская чемпионка поделилась радостной новостью. Маргарита Мамун впервые стала мамой.
7Дней.ру вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru 10:22
Здоровье
Врачи призвали отказаться от опасного наращивания ресниц
Врачи советуют делать перерывы между процедурами наращивания, во время которых ресницы рекомендуется обрабатывать специальными маслами.
РЕН ТВ 10:07
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
ТАСС вчера в 03:25
Политика
В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг
«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.
Известия 10:09
Происшествия
Наркоторговцы спасли полицейских и были арестованы
В Испании наркоторговцы помогли выбраться из воды тонущим полицейским, после чего их арестовали.
Вести.Ru 10:11
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Общество
Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина
В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.
Рамблер 07:04
Политика
Власти Крыма опровергли «вторжение» украинских дронов
Политика Сегодня 08:55
Политика
Трамп назвал однопартийца Ромни напыщенным ослом
Митт Ромни в своём Twitter назвал эти призывы Трампа политически мотивированными, отвратительными и ошибочными.
Говорит Москва 10:59
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
РИА Новости 07:28
Экономика
Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
РБК 06:16
Общество
В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам
Власти Севастополя обещают, что выплаты по пенсиям проведут до 12:00, а зарплаты бюджетникам — до конца рабочего дня.
РБК 09:19
Политика
Президент России прибыл в порт Тамань
REGNUM вчера в 07:53
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54