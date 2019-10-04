Экономика

Lenta.ruLenta.ruСамозанятых россиян задумали ограничить в профессиях

Минфин выступил с предложением ограничить перечень профессий, которыми могут заниматься самозанятые россияне. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости. По словам министра, необходимо четко определить перечень профессий.
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