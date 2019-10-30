с чего всё началось

С 2020 года в Ленобласти будет введен налог для самозанятых – регион вошел в число пилотных регионов. Сейчас эксперимент с налогообложением для занятых проводится в четырех российских субъектах. С 1 января 2020 эта практика распространится еще на 19 субъектов РФ, среди которых и Ленобласть.

С 2020 года в Ленобласти вводится налог для самозанятых

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Политика Депутат Верховной Рады может потерять пост из-за сексуального скандала Накануне украинские журналисты сфотографировали во время заседания парламента телефон Богдана Яременко.

Шоу-бизнес Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.

Происшествия При прорыве теплотрассы в Петербурге пострадал пожилой человек Из-за прорыва трубы на улице Олеко Дундича в петербургском районе Купчино дороги на юге города заволокло туманом.

Происшествия Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.

Политика Путин рассказал о сокращении числа абортов в России Президент России Владимир Путин отметил сокращение числа абортов в стране на 100 тысяч в 2019 году.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.

Транспорт Названа точная дата запуска двух первых веток МЦД Первый и второй московские центральные диаметры будут запущены 21 ноября.

Политика МИД РФ прокомментировал высылку российского дипломата из Болгарии МИД РФ не комментирует вопрос отказа Болгарии в визе военному атташе посольства РФ в Софии.

Политика Путин назвал разрыв муниципалитетов с госвластью причиной ряда проблем Президент России Владимир Путин назвал разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти причиной некоторых системных проблем, в том числе в сфере здравоохранения.

Происшествия В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.

Гаджеты Apple представила AirPods Pro с шумоподавлением В линейке полностью беспроводных наушников Apple пополнение — компания официально представила AirPods Pro.

Происшествия Число жертв при пожаре в поезде в Пакистане превысило 60 человек Число погибших в результате пожара в поезде Пакистана составляет 65 человек. Об этом сообщает Geo TV 31 октября.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Здоровье В ХМАО нашли партию зараженной рыбы Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тюменского Роспотребнадзора, зараженную гаффской болезнью рыбу из озера вблизи деревни Ачиры поставляли в Тюменскую и Челябинскую области, а также в Ханты-Мансийский автономный округ.

Шоу-бизнес Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.

Футбол «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги ФИФА сообщила, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре, и нам надо туда ехать.

Политика США официально признали геноцид армян в Турции 29 октября Палата представителей США официально признала геноцид армян в Турции.

Политика Рогозин объяснил отсутствие профильного образования Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, являющийся журналистом по образованию, объяснил, почему всей космической отраслью страны руководит человек с непрофильными навыками.

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.

Политика В НАТО заявили о невозможности «нормальной» работы с Россией НАТО не считает возможным вести "нормальную" работу с Россией, пока Москва "не поменяет поведение" на мировой арене.

Армия и оружие Турция ведет переговоры с Россией о передаче пленных сирийских военных Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры с Россией о передаче ей 18 пленных военных сирийской армии, сообщил телеканал TRT.

Здоровье Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.