Общество

Ivbg.ruIvbg.ruС 2020 года в Ленобласти вводится налог для самозанятых

С 2020 года в Ленобласти будет введен налог для самозанятых – регион вошел в число пилотных регионов. Сейчас эксперимент с налогообложением для занятых проводится в четырех российских субъектах. С 1 января 2020 эта практика распространится еще на 19 субъектов РФ, среди которых и Ленобласть.
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с чего всё началось
В частности, к эксперименту хотят подключить
 Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.
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