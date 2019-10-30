Общество
Ivbg.ruС 2020 года в Ленобласти вводится налог для самозанятых
С 2020 года в Ленобласти будет введен налог для самозанятых – регион вошел в число пилотных регионов. Сейчас эксперимент с налогообложением для занятых проводится в четырех российских субъектах. С 1 января 2020 эта практика распространится еще на 19 субъектов РФ, среди которых и Ленобласть.
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с чего всё началось
В частности, к эксперименту хотят подключить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области.RT на русскомвчера в 11:23
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Минфин предложил распространить налоговый режим самозанятых еще на 19 субъектов РФ
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