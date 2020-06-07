Экономика

Татар-информТатар-информСамозанятым России начислили более 8,5 млрд рублей налогового капитала

Федеральная налоговая служба России начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым в приложении «Мой налог». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФНС Даниила Егорова.
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Самозанятым в России вернули налоги на 8,5 млрд рублей

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На сайт голосования по Конституции внесены изменения

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Названа дата выхода смартфона Samsung Galaxy Note 20

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О наметившейся распродаже жилья свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Montenegro Prospects, сообщает портал BalkanPro.ru.
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В заблуждение клиентов вводят 10 из 10 микрофинансовых организаций

Микрофинансовые компании скрывают от потребителей информацию о рисках вложения средств в МФО, а именно — не сообщают об отсутствии гарантии дохода и возврата средств.
Известия вчера в 19:00
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В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки

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Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
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В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране

В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
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Редактор NYT ушел с поста из-за статьи о протестах

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