Экономика

Татар-информТатар-информСамозанятым России начислили более 8,5 млрд рублей налогового капитала

Федеральная налоговая служба России начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым в приложении «Мой налог». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФНС Даниила Егорова.
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Москва, 8 июня 2020, 07:19 — REGNUM Российские власти рассматривают возможность установить приоритет граждан России при приеме на работу, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Министерства труда РФ.
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Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области.
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