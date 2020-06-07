Экономика
Татар-информСамозанятым России начислили более 8,5 млрд рублей налогового капитала
Федеральная налоговая служба России начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым в приложении «Мой налог». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФНС Даниила Егорова.
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ФНС начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым
Rambler News Serviceвчера в 07:32
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Политика
В России могут установить приоритет граждан при приеме на работу
Москва, 8 июня 2020, 07:19 — REGNUM Российские власти рассматривают возможность установить приоритет граждан России при приеме на работу, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Министерства труда РФ.
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Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация о президентских сроках.
RT на русском вчера в 23:36
Общество
В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом
RT на русском 01:19
Общество
В Госдуме разработали проект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении в России минимального почасового размера оплаты труда, передаёт РИА Новости.
RT на русском 01:15
Биатлон
IBU отменил чемпионат мира по летнему биатлону
Чемпионат мира по летнему биатлону 2020 в Германии будет отменен. Такое решение принял Исполнительный совет IBU.
Спорт день за днем вчера в 13:34
Происшествия
В Иркутской области потушили пожар на нефтяной скважине
Пожар на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе Иркутской области потушен, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
РИА Новости вчера в 08:41
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
Общество
Счетная палата нашла нарушения на 5,2 млрд руб. в Верховном и Мосгорсуде
Счетная палата нашла нарушения и недостатки в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на общую сумму более 5,2 млрд руб.
Коммерсантъ 00:35
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Происшествия
В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
Полицейские задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Красноярского края, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 08:36
Энергетика
Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+
Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано.
РБК 06 июня в 15:02
Общество
РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group
Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42
Экономика
Предприниматели Москвы получили более 3 млрд рублей льготных кредитов
Столичные предприниматели с начала мая получили более трех миллиардов рублей по городской программе льготного кредитования, передает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 00:55
Недвижимость
Без балкона не берут: эксперты рассказали, как коронавирус поменял отношение людей к жилью
Пандемия коронавируса не просто заперла большую часть населения страны в квартирах, но и заметно изменила предпочтения людей в жилищном вопросе.
НГС24 вчера в 23:00
Происшествия
В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Происшествия
Два пациента с выявленным коронавирусом скончались в Забайкалье
В Забайкальском крае за прошедшие сутки в больницах скончались два пациента с выявленным коронавирусом.
Известия 00:09
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
РИА Новости вчера в 19:07
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Кино
Фильм «Прислуга» стал лидером Netflix на фоне протестов в США
Inc-news.ru вчера в 08:56
Здоровье
Двенадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Сахалине
Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области.
АСТВ вчера в 23:24
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 04.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 15:04
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Общество
Россиянам напомнили о начале короткой рабочей недели
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала свой завтрак вслед за Рудковской
RuNews24.ru вчера в 08:47
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия вчера в 08:01
Общество
Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения
В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28