Общество
REGNUMСамозанятым пенсионерам проиндексируют пенсию с 1 января
Ежемесячные выплаты для самозанятых пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года. Их пенсия подлежит индексации, так как самозанятые пенсионеры считаются неработающими, говорится в разъяснениях на официальном сайте ФНС.
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Из-за медленной работы налоговой пенсионер-ИП лишился прибавки к пенсии
Банки Сегодня05 декабря в 02:55
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