Общество

REGNUMREGNUMСамозанятым пенсионерам проиндексируют пенсию с 1 января

Ежемесячные выплаты для самозанятых пенсионеров будут увеличены с 1 января 2020 года. Их пенсия подлежит индексации, так как самозанятые пенсионеры считаются неработающими, говорится в разъяснениях на официальном сайте ФНС.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:47, Ашберн
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