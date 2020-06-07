Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Общество The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии. 287

Здоровье В Амурской области подтверждено 42 новых случая коронавируса По состоянию на 6 июня, проведено 61 157 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 25 670 тестов сделал Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области. 75

Здоровье Названы худшие и лучшие больницы в Башкирии В Башкирии специалисты Минздрава провели анализ работы местных больниц и составили рейтинг лучших и худших медучреждений за первый квартал 2020 года. 15

Общество Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства. 2

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 88

Гаджеты Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана Владельцы смартфонов серии iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана. Они заявляют, что это происходит после разблокировки устройства. 15

Энергетика Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. 140

Общество Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил такое решение тем, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент. 43

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок ВОЗ считает, что правительствам следует поощрять население носить маски при распространении вируса в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию. 2,2K

Здоровье Диета и физические упражнения избавят от диабета II типа Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых из Медицинского Колледжа Вейл Корнелл, расположенного в Катаре, самым эффективным и без лекарственным способом лечения диабета был выявлен симбиоз постоянных физических упражнений и низкокалорийного рациона. 8

Политика Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах. 520

Общество В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19 В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. 180

Авто АвтоВАЗ готовится к выпуску нового Renault Clio По информации сообщества «AvtoVAZ News», на подготовку к производству автомобилей Renault указывает и льготный кредит на 172 млн рублей, полученный тольяттинской фирмой «Рулевые системы» для выпуска собственных рулевых механизмов под «реношную» платформу CMF-B-LS. 11

Шоу-бизнес Оксана Самойлова примерила образ блондинки Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой. 2

Единоборства Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.