Экономика

Газета.RuГазета.RuСамозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
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Самозанятым в России вернули налоги на 8,5 млрд рублей

Телеканал 360°07:35

Более 8,5 млрд рублей налогового капитала начислили самозанятым

ТАСС06:48

Самозанятым гражданам РФ начислили 8,5 млрд рублей налогового капитала

News.ru07:28

Самозанятым россиянам начислили более 8,5 миллиарда рублей налогового капитала

Life.ru07:26

Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Газета.Ru06:49

ФНС начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым

Rambler News Service07:32

Мощная господдержка: как работает «социальное казначейство»

Вести.Ru05:46
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В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги

Газета.Ru вчера в 20:38
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Общество

The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии.
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По состоянию на 6 июня, проведено 61 157 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 25 670 тестов сделал Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области.
Амурская правда вчера в 03:48
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Здоровье

Названы худшие и лучшие больницы в Башкирии

В Башкирии специалисты Минздрава провели анализ работы местных больниц и составили рейтинг лучших и худших медучреждений за первый квартал 2020 года.
ToDay News Ufa 02:32
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Общество

Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

«Снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня», — раскрыл детали собеседник агентства.
Lenta.ru 05:51
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Общество

Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы

Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.
Газета.Ru 04:18
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Наука

Ученые назвали причину смерти от недосыпа

Evo-rus.com 05:29
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Шоу-бизнес

В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым

Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым завершилась в Москве.
News.ru 06:45
7
Общество

Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 05 июня в 17:06
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Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
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Гаджеты

Владельцы iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана

Владельцы смартфонов серии iPhone 11 пожаловались на позеленение экрана. Они заявляют, что это происходит после разблокировки устройства.
Ferra вчера в 06:57
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Общество

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

Интерфакс 07:34
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Происшествия

Жители Васильевского острова в Петербурге остались без электричества

Интерфакс 06:00
23
Общество

СМИ сообщили о возможном возобновлении международных полетов с 15 июля

Предполагается открытие полетов в 15 стран, сообщает источник ТАСС в одной из авиакомпаний.
Коммерсантъ 07:35
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Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

«Норильский никель» полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.
Известия 05 июня в 09:50
2,2K
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 05 июня в 02:52
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Общество

Журналист Азар вышел на свободу

Газета.Ru 05:53
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Общество

Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу

Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил такое решение тем, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент.
Ведомости 04:56
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

ВОЗ считает, что правительствам следует поощрять население носить маски при распространении вируса в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию.
АТВмедиа 02:45
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Здоровье

Диета и физические упражнения избавят от диабета II типа

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых из Медицинского Колледжа Вейл Корнелл, расположенного в Катаре, самым эффективным и без лекарственным способом лечения диабета был выявлен симбиоз постоянных физических упражнений и низкокалорийного рациона.
ToDay News Ufa вчера в 00:05
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Шоу-бизнес

Плющенко, Рудковская и Гном-Гномыч показали танец в очках

Попробуйте танцы с очками, оказалось весьма непросто, — предложила подписчикам Рудковская в Instagram.
iReactor 06:10
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Политика

Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал бредом слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о причастности России к беспорядкам в американских городах.
Газета.Ru 06:00
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Общество

В России зарегистрированы еще 8 984 случая COVID-19

В России за сутки выявлены 8 984 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
Интерфакс 03:37
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Авто

АвтоВАЗ готовится к выпуску нового Renault Clio

По информации сообщества «AvtoVAZ News», на подготовку к производству автомобилей Renault указывает и льготный кредит на 172 млн рублей, полученный тольяттинской фирмой «Рулевые системы» для выпуска собственных рулевых механизмов под «реношную» платформу CMF-B-LS.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова примерила образ блондинки

Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой.
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Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора

Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.
FightTime.ru 02:51
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О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые

Evo-rus.com 01:05
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Политика

Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии

RT на русском вчера в 09:59
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
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