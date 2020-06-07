Экономика
Газета.RuСамозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
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ФНС России сообщила о начислении самозанятым более 8,5 млрд рублей налогового капитала
Народные новостивчера в 07:01
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Экономика
«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний
Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
Общество
В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске
Задача Росприроднадзора — не допустить повторения аварии, которая случилась 29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норильского никеля» Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), когда из одного из резервуаров пролилось более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 00:25
Происшествия
В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
Общество
В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников
Изменения произошли из-за государственного праздника 12 июня и перенесенного на 24 июня парада Победы.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Общество
В Берлине арестован DJ Денис Казначеев
В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
BFM.ru 01:03
Общество
Каждый второй россиянин рискует лишиться работы или части дохода
Как отмечают исследователи, временное закрытие предприятий и падение объемов производства может привести не только к потере работы в краткосрочной перспективе для большой части россиян, но и к уменьшению и задержке заработной платы, а также к вынужденному отпуску.
Mockva.ru вчера в 17:28
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Происшествия
Вынесен приговор по делу о гибели мужчины и его внука от удара током
Собранные следственным отделом по городу Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 56-летнему сотруднику общества с ограниченной ответственностью.
Stroysar.ru 01:43
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Газета.Ru вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости вчера в 11:32
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали дела об изнасиловании
Потерпевшая по скандальному делу об изнасиловании экс-дознавательница из Уфы дала откровенное интервью телекомпании НТВ, в котором рассказала о своей версии произошедшего.
Российская газета вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
В России может появиться минимальная почасовая оплата труда
Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам.
Газета.Ru 01:19
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Ряд ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, отменен в Алтайском крае.
Известия вчера в 23:10
Общество
Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе ищет новую квартиру
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество
Роскачество предостерегло от мошеннических сайтов с «ответами» к ЕГЭ
Гарантированно высокий балл на ЕГЭ обеспечат честная подготовка, в том числе с помощью специализированных сайтов, но мошеннических сайтов, которые предлагают материалы экзаменов и "правильные ответы" за деньги, однозначно стоит избегать, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:29
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
На этой неделе (с 8 по 14 июня) россияне отработают только четыре дня в связи с празднованием 12 июня Дня России, напомнили в Роструде.
Газета.Ru 01:53
Гаджеты
Коронавирус сильно ударил по Oppo, Realme, OnePlus и Vivo
В списке оказался китайский холдинг BBK, которому принадлежат бренды Oppo, Realme, OnePlus и Vivo.
iXBT.com 00:57
Экономика
В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»
Как отмечало издание, пассажирский лайнер стал конкурентом самолета Sukhoi Superjet 100, в связи с чем его серийное производство так и не было организовано.
ТАСС 01:03
Происшествия
В Краснодаре расследуют инцидент на улице Красной
В Краснодаре проводят проверку по факту инцидента, который произошел в ночь на воскресенье, 7 июня, на улице Красной.
СочиСтрим 02:42
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru вчера в 08:38
Политика
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия 06 июня в 17:24
Экономика
Предприниматели Москвы получили более 3 млрд рублей льготных кредитов
Столичные предприниматели с начала мая получили более трех миллиардов рублей по городской программе льготного кредитования, передает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 00:55