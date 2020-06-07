Коронавирус
Газета.RuСамозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 17:57, Ашберн
Общество
Главный раввин России заразился коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, сообщил руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин.
Коммерсантъ 10:15
Общество
В Белоруссии задержали участников несанкционированных пикетов
Участники собирали подписи в поддержку оппозиционных кандидатов на пост президента Белоруссии. Пикеты проводились по всей стране.
ИА Красная Весна 13:37
Биатлон
Отменен чемпионат мира по летнему биатлону
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года, сообщает сайт организации.
Газета.Ru 12:39
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Культура
"Союзмультфильм" обновил образ Волка из "Ну, погоди!"
"Союзмультфильм" создал новый образ Волка для перезапуска мультсериала "Ну, погоди!".
Piter.tv 05 июня в 03:41
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Армия и оружие
В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет
Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
Военное дело 05 июня в 01:21
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ вчера в 14:15
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек
На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy.
РИА Новости вчера в 13:59
Фигурное катание
Туктамышева поразила поклонников зажигательным танцем в квартире
Видео с танцем 23-летняя спортсменка опубликовала в Instagram.
Слово и Дело вчера в 21:53
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Футбол
РФС попросил у правительства льготы для футбольных клубов России
Российский футбольный союз попросил у правительства РФ ввести ряд льгот для футбольных клубов, заявил заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов 7 июня в эфире радио «Маяк».
ИА Красная Весна 15:43
Энергетика
Польша повысит тариф на транзит российского газа
Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.
Lenta.ru 05 июня в 21:39
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 11:14
Политика
США решили запастись ураном из-за России и Китая
США теряют лидерство в области атомной энергетики из-за России и Китая, заявил глава американского минэнерго Дэн Бруйетт.
Взгляд.ру 16:44
Шоу-бизнес
Дети «брата»: как живут наследники Сергея Бодрова
Семья Бодровых живет в просторной четырехкомнатной квартире в центре Москвы.
Радио Комсомольская правда 10:58
Политика
МИД РФ указал на двойные стандарты США на фоне массовых протестов
В российском МИД заявили, что массовые протесты в США ярко иллюстрируют двойные стандарты, продвигаемые американской администрацией.
Аргументы и Факты 15:03
Экономика
Сбербанк решил увеличить долю в Rambler Group
Ранее источник РБК, знакомый с деталями сделки по созданию СП между Мамутом и Сбербанком, рассказывал, что она предусматривала рефинансирование долга Rambler Group, а также опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
РБК 17:00
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Футбол
Карлос Эдуардо заявил о желании вернуться в «Рубин»
Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что не против вернуться в казанский клуб.
Чемпионат 14:16
Футбол
Сетьен: «Придётся выиграть все матчи, если хотим стать чемпионами»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен высказался по поводу оставшейся части чемпионата Испании.
Евро-футбол.ру 08:12
Технологии
Оценена важность установки на смартфон антивируса
Оценена необходимость установки антивируса на смартфон. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 02:05
Политика
Два российских дипломата покинут Прагу 7 июня
Двое российских дипломатических сотрудников, о высылке которых объявили чешские власти, покинут Прагу 7 июня.
RT на русском вчера в 07:18
Энергетика
Эксперт рассказал о времени возможного роста цен на нефть
Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов по итогам завершения переговоров стран ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи прокомментировал в субботу, 6 июня, телеканалу РЕН ТВ вероятность возвращения цен на нефть к их прошлогодним показателям.
Известия вчера в 17:12