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Армия и оружие В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника. 93

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