Коронавирус
Газета.RuСамозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
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Происшествия
Обвинившая коллег в изнасиловании дознавательница раскрыла новые детали
РИА Новости 09:15
Кино
Режиссеру «Фантастической четверки» не дали сделать Сью Сторм чернокожей
Режиссер экранизации комиксов "Фантастическая четверка" Джошуа Транк хотел доверить роль Сью Сторм чернокожей актрисе, однако студия 20th Century Fox не позволила ему это сделать.
Kinonews.ru 04:43
Здоровье
Первый этап снятия ограничений ввели в Алтайском крае
В новой редакции указа главы региона предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов.
Катунь 24 08:40
Политика
Трампа порадовало количество протестующих в Вашингтоне
ТК Звезда 01:06
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
Известия 09:04
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
Технологии
Оценена необходимость установки антивируса на смартфон
Оценена необходимость установки антивируса на смартфон. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com 02:05
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Общество
Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу
Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил такое решение тем, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент.
Ведомости 04:56
Наука
Ученые назвали причину смерти от недосыпа
Evo-rus.com 05:29
Общество
Названы сроки начала работы колледжей в России
«Колледжи однозначно должны начать работу с 1 сентября», — сказал Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
URA.Ru 07:12
Культура
Галустян в золотом боди снялся в новом клипе
Известный юморист Михаил Галустян представил видеоклип на песню "Золото", где прошелся по подиуму в золотом боди.
Народные новости вчера в 10:34
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Происшествия
Сыровара Олега Сироту ограбили в Москве
Ноутбук известного сыровара Олега Сироты похитили в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 7 июня.
Вечерняя Москва 04:36
Политика
МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском вчера в 15:45
Происшествия
Район Петербурга остался без электричества из-за возгорания
В результате происшествия без электричества остались 75 домов в Василеостровском районе, сейчас их переключают на резервную схему электроснабжения.
Известия 06:34
Наука
Ученые: Человечество создало «идеальные условия» для эпидемий
Ученые из Ливерпульского университета заявили, что человечество создает «идеальные условия» для возникновения эпидемий.
RuNews24.ru 07:55
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ 05 июня в 19:08
Космос
«Роскосмос» запатентовал ловушку для космического мусора
Ловушка позволяет очищать околоземную орбиту в том числе и от крупногабаритного мусора — отработавших космических аппаратов, ступеней ракет, разгонных блоков.
РБК вчера в 22:06
Футбол
Вагнер Лав стал близок к возвращению в ЦСКА
Бразильский форвард Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.
Vprognoze.ru 04:04
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Технологии
Будущий апдейт Windows 10 улучшит настройки хранилища
По словам экспертов, будущее обновление Windows 10 улучшит настройки хранилища.
Дни24 09:07
Шоу-бизнес
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из ограничений по коронавирусу
Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо стремиться к тому, чтобы выходить из введенных из-за коронавируса мер как можно скорее.
Газета.Ru вчера в 08:42
Происшествия
Отверстия в земле глубиной до 10 метров появились у села в Забайкалье
Житель села весной пас коней и обнаружил их, тогда они были полметра.
Чита.Ру 05:09