Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,8K

Политика В Белоруссии решили оградить людей от «вредящей» государству информации Луцкий отметил важность «понятной и правдивой» информации о том, что происходит в стране, для людей.

Политика На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина Поправку, позволяющую Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, внесла перед вторым чтением в Госдуме депутат Валентина Терешкова. 754

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 389

Авто Компания Subaru представила тизер нового Crosstrek Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.

Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП в Саратовской области Четыре человека, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области, сообщили в воскресенье журналистам в ГИБДД региона.

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 456

Общество Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал. 916

Общество МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы, в ближайшие 1-3 часа до 21:00 7 июня в городе ожидается кратковременный дождь. 145

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Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 436

Происшествия Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки В брюссельском квартале Матонге, населенном в значительной степени выходцами из Африки, в воскресенье возникли беспорядки после акции против расизма и полицейского насилия.

Футбол В РФС пообещали не снимать команды с турнира РПЛ Максим Митрофанов обещает: «снимать команды с турнира мы не будем». Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Маяк».