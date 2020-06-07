Коронавирус
Газета.RuСамозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
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Политика
Экс-госсекретарь США оценил идею Трампа пригласить РФ на G7
Экс-госсекретарь США Коллин Пауэлл прокомментировал идею приглашения России принять участие в саммите G7, предложенную американским президентом Дональдом Трампом.
Газета.Ru 13:45
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Шоу-бизнес
Прощание с актером Михаилом Кокшеновым завершилось в Москве
В ритуальном зале митинского крематория в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РФ Михаилом Кокшеновым.
РЕН ТВ 06:49
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Политика
В Белоруссии решили оградить людей от «вредящей» государству информации
Луцкий отметил важность «понятной и правдивой» информации о том, что происходит в стране, для людей.
РБК 14:47
Политика
На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина
Поправку, позволяющую Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, внесла перед вторым чтением в Госдуме депутат Валентина Терешкова.
Ведомости 14:00
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Авто
Компания Subaru представила тизер нового Crosstrek
Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.
Тарантас Ньюс вчера в 07:14
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП в Саратовской области
Четыре человека, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области, сообщили в воскресенье журналистам в ГИБДД региона.
ТАСС 14:40
Здоровье
Пять основных мифов о хлебе развеяли диетологи
Пять основных мифов о свежем хлебе развеяли диетологи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:22
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Политика
Российский МИД не исключает провокаций НАТО во время парада Победы
По словам Грушко, Москва пока не видит готовности организации отказаться от проведения крупных военных учений у российских границ.
Эхо Москвы вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Кино
Фильм «Прислуга» стал лидером Netflix на фоне протестов в США
Inc-news.ru 08:56
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года
Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.
Газета.Ru 00:39
Общество
МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы, в ближайшие 1-3 часа до 21:00 7 июня в городе ожидается кратковременный дождь.
Интерфакс 07:34
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Армия и оружие
Греция заявила о готовности к войне с Турцией
Согласно словам главы оборонного ведомства Греции, минобороны страны отмечает рост провокаций со стороны Турции в последнее время.
Военное дело 05 июня в 02:23
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
Общество
В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»
В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий».
РБК вчера в 00:34
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Происшествия
Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки
В брюссельском квартале Матонге, населенном в значительной степени выходцами из Африки, в воскресенье возникли беспорядки после акции против расизма и полицейского насилия.
Интерфакс 14:02
Футбол
В РФС пообещали не снимать команды с турнира РПЛ
Максим Митрофанов обещает: «снимать команды с турнира мы не будем». Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Маяк».
Евро-футбол.ру 14:57
Гаджеты
Анонс смартфона OnePlus Z запланирован на вторую половину июля
По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com 13:39
Армия и оружие
В России за сутки от коронавируса вылечились 78 военных
Телеканал Санкт-Петербург 15:26
Здоровье
Регионы России обновили рекорд заболеваемости COVID-19
Остальные регионы страны, напротив, обновляют рекорд заболеваемости: суммарно там сегодня выявлено почти 6,9 тысячи заболевших.
BFM.ru 05 июня в 04:01
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52