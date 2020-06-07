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Газета.RuГазета.RuСамозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
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Самозанятым в России вернули налоги на 8,5 млрд рублей

Телеканал 360°07:35

Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Газета.Ru06:49

Самозанятым гражданам РФ начислили 8,5 млрд рублей налогового капитала

News.ru07:28

Самозанятым россиянам начислили более 8,5 миллиарда рублей налогового капитала

Life.ru07:26

ФНС начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым

Rambler News Service07:32

Более 8,5 млрд рублей налогового капитала начислили самозанятым

ТАСС06:48

Мощная господдержка: как работает «социальное казначейство»

Вести.Ru05:46
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Политика

Экс-госсекретарь США оценил идею Трампа пригласить РФ на G7

Экс-госсекретарь США Коллин Пауэлл прокомментировал идею приглашения России принять участие в саммите G7, предложенную американским президентом Дональдом Трампом.
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В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
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Прощание с актером Михаилом Кокшеновым завершилось в Москве

В ритуальном зале митинского крематория в Москве завершилась церемония прощания с народным артистом РФ Михаилом Кокшеновым.
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Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
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В Белоруссии решили оградить людей от «вредящей» государству информации

Луцкий отметил важность «понятной и правдивой» информации о том, что происходит в стране, для людей.
РБК 14:47
Политика

На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков Путина

Поправку, позволяющую Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, внесла перед вторым чтением в Госдуме депутат Валентина Терешкова.
Ведомости 14:00
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Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

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РИА Новости 09:15
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Авто

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Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.
Тарантас Ньюс вчера в 07:14
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП в Саратовской области

Четыре человека, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области, сообщили в воскресенье журналистам в ГИБДД региона.
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Здоровье

Пять основных мифов о хлебе развеяли диетологи

Пять основных мифов о свежем хлебе развеяли диетологи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:22
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
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Политика

Российский МИД не исключает провокаций НАТО во время парада Победы

По словам Грушко, Москва пока не видит готовности организации отказаться от проведения крупных военных учений у российских границ.
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Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
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Кино

Фильм «Прислуга» стал лидером Netflix на фоне протестов в США

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Общество

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года

Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.
Газета.Ru 00:39
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Общество

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы, в ближайшие 1-3 часа до 21:00 7 июня в городе ожидается кратковременный дождь.
Интерфакс 07:34
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Политика

Свидетели сообщили о присутствии истребителей в небе при крушении MH17

Взгляд.ру 15:28
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
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Армия и оружие

Греция заявила о готовности к войне с Турцией

Согласно словам главы оборонного ведомства Греции, минобороны страны отмечает рост провокаций со стороны Турции в последнее время.
Военное дело 05 июня в 02:23
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Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
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Общество

В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»

В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий».
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«Газпром» объявил тендер на поставку труб

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Нино Нинидзе ищет квартиру, чтобы жить отдельно от Максима Виторгана

Bimru.ru 11:50
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Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

В брюссельском квартале Матонге, населенном в значительной степени выходцами из Африки, в воскресенье возникли беспорядки после акции против расизма и полицейского насилия.
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Регионы России обновили рекорд заболеваемости COVID-19

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РЕН ТВ 12:14
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Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
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