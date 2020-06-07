Коронавирус

Татар-информТатар-информСамозанятым России начислили более 8,5 млрд рублей налогового капитала

Федеральная налоговая служба России начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым в приложении «Мой налог». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФНС Даниила Егорова.
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Самозанятым в России вернули налоги на 8,5 млрд рублей

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Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

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Самозанятым россиянам начислили более 8,5 миллиарда рублей налогового капитала

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Более 8,5 млрд рублей налогового капитала начислили самозанятым

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Мощная господдержка: как работает «социальное казначейство»

Вести.Ru05:46
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Общество

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NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
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Эксклюзив для PS – игру Bloodborne – хотят выпустить и для ПК

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Строительство моста на остров Елены предполагается в рамках первого этапа реализации "Владивостокской кольцевой автомобильной дороги" (ВКАД).
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