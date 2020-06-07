Федеральная налоговая служба России начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым в приложении «Мой налог». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ФНС Даниила Егорова.

Политика Российские дипломаты покинули Прагу Двое высланных из Чехии российских дипломатов вылетели из Праги в Москву в воскресенье, 7 июня, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек. 4

Происшествия Полицейский из Миннеаполиса предстанет перед судом по делу Флойда Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский впервые предстанет перед судом.

Общество Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний. 806

Общество Для российских пляжей установят единые требования безопасности Для российских пляжей планируется разработать единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. 14

Здоровье Политическая неделя в Приморье: между Конституцией и коронавирусом Между Сциллой и Харибдой На этой неделе власти Приморья продолжают выполнять поручение президента Владимира Путина.

Экономика Сбербанк может увеличить долю в Rambler Group Доля структуры господина Мамута в СП может снизиться с 46,5% до 40%, а Сбербанку перейдет контроль над группой, сообщает один из источников РБК. 1

Шоу-бизнес Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова. 153

Здоровье Резервные 600 коек для больных COVID-19 развернут в Забайкалье Минздрав края принял решение развернуть резервные 600 коек в регионе, сообщили 6 июня в пресс-службе министерства.

Шоу-бизнес Волочкова станцевала под дождем после долгой разлуки с дочерью В опубликованном ролике балерина вместе с дочерью танцуют на лужайке перед домом во время дождя, одевшись в похожие яркие толстовки. 2

Происшествия Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17 Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета. 127

Культура Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве. 221