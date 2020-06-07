Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСамозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
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Самозанятым в России вернули налоги на 8,5 млрд рублей

Телеканал 360°07:35

Более 8,5 млрд рублей налогового капитала начислили самозанятым

ТАСС06:48

Самозанятым гражданам РФ начислили 8,5 млрд рублей налогового капитала

News.ru07:28

Самозанятым россиянам начислили более 8,5 миллиарда рублей налогового капитала

Life.ru07:26

Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Газета.Ru06:49

ФНС начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым

Rambler News Service07:32

Мощная господдержка: как работает «социальное казначейство»

Вести.Ru05:46
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Религия

Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня

Известия 18:53
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Общество

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и на неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 21:41
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Экономика

Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом

Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
Экономика сегодня 21:17
1
Политика

Елену Шувалову исключили из КПРФ

Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
РИА Новости 10:44
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Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК 14:41
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Общество

Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса

Из-за распространения пандемии коронавируса около 20% жителей России приняли решение отказаться от намеченного отпуска в этом году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска сотрудников "Работа.ру".
Газета.Ru 20:18
2
Экономика

«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

В правительстве обсуждают вопрос уменьшения выплат топ-менеджерам госкомпаний, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 21:28
17
Общество

За сутки от коронавируса в Якутии выздоровели 68 человек

73 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено в Республике Саха (Якутия) за минувшие сутки.
Якутия Daily вчера в 05:20
4
Общество

США создадут резерв урана из-за конкуренции со стороны России и Китая

Бруйетт подчеркнул, что американские компании, которые работают в области ядерных технологий, сталкиваются по всему миру с конкуренцией со стороны госпредприятий, включая Россию и Китай.
RuNews24.ru 18:14
Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ 18:31
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Политика

На сайт голосования по Конституции внесли изменения

На сайт голосования по Конституции внесли изменения, добавив информацию об отмене ограничений сроков президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 20:23
2,4K
Армия и оружие

Правительственные силы Ливии ударили по позициям Хафтара у порта Сирт

Газета.Ru вчера в 05:00
11
Происшествия

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
314
Армия и оружие

На Балтике начались военные учения НАТО

Военное дело 07:56
8
Гаджеты

Обнародованы цена и параметры смартфона Xiaomi Redmi 9

Актуальные Новости вчера в 02:25
5
Армия и оружие

На Украине рассказали о способе «ударить» по Сибири

РИА Новости 19:31
166
Общество

Эксперт объяснила, кто должен погашать кредит после смерти заемщика

В случае смерти заемщика кредитные обязательства перед банком переходят к его наследникам.
ФедералПресс 22:10
4
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева

Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
54
Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru 22:52
Происшествия

В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов

Подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске задержаны, сообщается на сайте управления МВД по Красноярскому краю со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
РИА Новости 22:56
34
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
6
Общество

Счетная палата нашла на 5,2 млрд рублей нарушений в Мосгорсуде и Верховном

Счетная палата выявила нарушения расходования бюджетных средств в 2019 г. в судебном департаменте при Верховном суде и в Мосгорсуде на сумму более 5,2 млрд рублей.
Ведомости 18:30
39
Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
1,2K
Происшествия

Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки

Интерфакс 14:02
3
Здоровье

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек

Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM вчера в 04:23
1,1K
Общество

Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 15:27
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Общество

Александр Осипов назвал условия снятия ограничений

Рассказал о текущей нестабильной ситуации с коронавирусом, о причинах действия ограничений, а также об условиях, при которых их могут снять.
ГТРК Чита 05 июня в 00:48
Общество

Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Забайкалье

У пациентов был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие заболевания.
REGNUM 23:03
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