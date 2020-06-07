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Происшествия Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, лежащим у Вечного огня Полиция проверяет видеозапись, размещенную в соцсетях и СМИ, на которой неизвестный лежит на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны, а его ноги упираются в звезду, где горит Вечный огонь. 10

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Футбол Кафу: «У Неймара есть все, чтобы стать лучшим игроком мира» Бывший игрок сборной Бразилии Кафу высказал мнение о сильнейших футболистах мира и потенциале Трента Александер-Арнольда.