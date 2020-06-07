Коронавирус
Газета.RuСамозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
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Общество
Главный раввин России заболел коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала свой завтрак вслед за Рудковской
RuNews24.ru 08:47
Происшествия
Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, лежащим у Вечного огня
Полиция проверяет видеозапись, размещенную в соцсетях и СМИ, на которой неизвестный лежит на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны, а его ноги упираются в звезду, где горит Вечный огонь.
ТАСС 06:32
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года
Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.
Газета.Ru 00:39
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Общество
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
РИА Новости 08:31
Политика
Берлин отреагировал на данные о выводе части войск США из Германии
Глава внешнеполитического ведомства ФРГ в интервью изданию Bild am Sonntag отметил, что Германия «приняла к сведению» вывод части американских войск со своей территории, передает ТАСС.
Взгляд.ру вчера в 22:01
Общество
Действие ограничительных мер продлили до 14 июня в Забайкальском крае
В Забайкальском крае в связи с рекомендациями Роспотребнадзора действие ограничительных мер продлили до 14 июня включительно.
NewInform 10:23
Футбол
Вагнер Лав в понедельник объявит о возвращении в ЦСКА
Вести.Ru 10:35
Политика
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
РИА Новости 10:44
Общество
Минздрав Бразилии скрыл часть статистики по коронавирусу
Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил такое решение тем, что сводная статистика не отражает положение страны в настоящий момент.
Ведомости 04:56
Культура
Галустян в золотом боди снялся в новом клипе
Известный юморист Михаил Галустян представил видеоклип на песню "Золото", где прошелся по подиуму в золотом боди.
Народные новости вчера в 10:34
Энергетика
Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение возобновляет добычу
Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Шарара (Sharara) постепенно возобновляет добычу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 15:34
Здоровье
Первый этап снятия ограничений ввели в Алтайском крае
В новой редакции указа главы региона предусмотрена отмена обязательной самоизоляции для граждан, прибывающих в Алтайский край из других регионов.
Катунь 24 08:40
Религия
Православные христиане празднуют Троицу
Православные христиане встречают День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Вести.Ru вчера в 18:55
Происшествия
В Сирии смертник с бомбой на поясе подорвал себя
В сирийском городе Камышли террорист с бомбой на поясе подорвал себя, сообщило сирийское государственное агентство теле-радио вещания.
Комсомольская правда 10:56
Происшествия
Обвинившая коллег в изнасиловании дознавательница раскрыла новые детали
РИА Новости 09:15
Финансы
Программа льготной ипотеки может быть продлена
"Имело бы смысл подумать о продлении действия программы как минимум до конца года", - отмечает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Российская газета 08:42
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Единоборства
Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, сообщил своим фанатам о том, что завершает профессиональную карьеру бойца.
FightTime.ru 02:26
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Политика
Независимый журналист обвинил западные СМИ в предвзятости по делу MH17
В последние годы западная пресса превратила расследование причин крушения самолета MH17 в судилище над Россией и ополченцами Донбасса.
Телеканал 360° вчера в 22:34
Общество
Журналист Илья Азар вышел на свободу
Эхо Москвы 05:59
Культура
Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой
Первые две серии из 8 доступны по подписке more.tv в видеосервисе Wink с 4 июня Режиссером проекта, а также сценаристом и автором идеи стал Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров – Фёдор Бондарчук.
Деловое.ТВ 03:54
Футбол
Кафу: «У Неймара есть все, чтобы стать лучшим игроком мира»
Бывший игрок сборной Бразилии Кафу высказал мнение о сильнейших футболистах мира и потенциале Трента Александер-Арнольда.
Sport24.ru 10:33
Происшествия
В Москве ограбили сыровара Сироту
В Москве был ограблен 32-летний фермер из Красногорского района Московской области, известный сыровар Олег Сирота.
Московский Комсомолец 04:23
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Друбич празднует юбилей
Известная российская актриса Татьяна Друбич в воскресенье, 7 июня, празднует юбилей.
Аргументы недели 03:27