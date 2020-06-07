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Газета.RuГазета.RuСамозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
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Самозанятым в России вернули налоги на 8,5 млрд рублей

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Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

Газета.Ru06:49

Самозанятым гражданам РФ начислили 8,5 млрд рублей налогового капитала

News.ru07:28

Самозанятым россиянам начислили более 8,5 миллиарда рублей налогового капитала

Life.ru07:26

ФНС начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым

Rambler News Service07:32

Более 8,5 млрд рублей налогового капитала начислили самозанятым

ТАСС06:48

Мощная господдержка: как работает «социальное казначейство»

Вести.Ru05:46
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
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