Общество
Время БухгалтераСамозанятым предоставлены льготы при участии в госзакупках
Коррективы закона о развитии МСП заработали 28.12.2019. Так, корпорации МСП вменили обязанность предоставлять самозанятым платные услуги по сопровождению договоров закупок, заключенных по закону № 223-ФЗ.
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Вступил в силу заявительный порядок предоставления льгот по транспортному и земельному налогам
Современный Предприниматель09 января в 03:12
С этого года действует новый порядок предоставления льгот: о них нужно заявить
Время Бухгалтеравчера в 07:55
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В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк
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Иранские власти признали, что пассажирский самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» был сбит ракетой ПВО Ирана, которая была выпущена случайно.
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Москву должна беспокоить ситуация в Абхазии, считает политолог
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Армия и оружие
Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые
Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.
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В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса
Экономика
В России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Политика
Верховный суд отменил итоги президентских выборов в Абхазии
Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.
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Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Политика
Экипаж Boeing-737 не мог предотвратить трагедию — президент МАУ
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхне заявил — в компании не сомневались в том, что пилоты Boeing-737 и само воздушное судно не могли стать причиной авиакатастрофы под Тегераном 8 января.
Гаджеты
На смартфоны Honor 9X пришла Android 10
Компания Huawei запустила публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 среди пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.
Армия и оружие
Канада потребовала от США объяснить убийство Сулеймани
Канада потребовала от администрации президента США Дональда Трампа детальные объяснения, чем они руководствовались при принятии решения об устранении иранского генерала Касема Сулеймани.
Спорт
Игра Monster Hunter World: Iceborne удаляет сохранения геймеров
Геймеры обнаружили, что игра Monster Hunter World: Iceborne при невыясненных условиях удаляет их сохранения.
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
Общество
СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина
Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
Армия и оружие
В США признали Су-57 небоеспособным
Среди основных проблем российского боевого самолета американский журнал признал, в частности, недостаточное финансирование, затягивание разработки, отсутствие многосерийного производства и штатных двигателей второго этапа, а также неполные системы вооружения и управления истребителя.
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На акции протеста в Париже пострадали двадцать манифестантов
Футбол
«Барселона» включила в будущие контракты для игроков пункт «анти-Пике»
«Барселона» включила в будущие контракты для своих игроков так называемый пункт анти-Пике, сообщает Abc.es.
Общество
В Омане назначили нового султана
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
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Блинд из-за проблем с сердцем может завершить карьеру футболиста
Защитник «Аякса» Дейли Блинд может завершить карьеру игрока.
Армия и оружие
На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным
Армия и оружие
Появилось видео пуска «Кинжала» на учениях в Черном море
Опубликованы кадры пуска ракеты «Кинжал» истребителем МиГ-31К на учениях в Черном море. Ролик был обнародован телеканалом «Звезда».
Политика
В Иране ускорят расследование крушения украинского Boeing
Кино
А что в кино? «Камуфляж и шпионаж», «Девушка в лабиринте» и другие новинки
Здоровье
Врачи рассказали, как вовремя распознать рак желудка
Рак желудка, как и другие виды онкологии, дает о себе знать, как правило, на поздних стадиях.
Общество
Синоптики предупредили о температурном рекорде в Москве и Подмосковье
На следующей неделе температура в столичном регионе приблизится к рекордным значениям за все время наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
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