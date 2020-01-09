Коррективы закона о развитии МСП заработали 28.12.2019. Так, корпорации МСП вменили обязанность предоставлять самозанятым платные услуги по сопровождению договоров закупок, заключенных по закону № 223-ФЗ.

Самозанятым предоставлены льготы при участии в госзакупках

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