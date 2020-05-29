Экономика
Lenta.ruСамозанятым россиянам решили вернуть налог
Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут РИА Новости. Уточняется, что деньги вернутся автоматически, никакие документы для этого заполнять не нужно.
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Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices 29 мая в 09:05
Авто
Флагманский седан Toyota Century получил карбоновый обвес
В стайлинг-пакет Sportsline Black Label для флагманского Toyota Century входит набор юбок для бамперов и порогов, которые приблизили автомобиль к поверхности земли.
Тарантас Ньюс 02:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
Комендантский час ввели в Вашингтоне в связи с беспорядками
На пресс-конференции в воскресенье Боузер сообщила, что не собиралась вводить комендантский час, поскольку нарушители закона вряд ли будут его соблюдать.
Известия вчера в 22:10
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфонов Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A
В скором времени стоит ожидать дебюта самых «младших» представителей «девятой» линейки - Redmi 9, Redmi 9C и Redmi 9A.
Дни24 вчера в 11:06
Общество
В Москве за сутки коронавирус выявили почти у 2,3 тыс. человек
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Москве за сутки увеличилось на 2297 человек.
РБК 03:44
Общество
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры
В Башкирии с 1 июня открываются торговые центры.
Башинформ 02:22
Общество
В Татарстане выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба Татарстана на 1 июня, за сутки в регионе выявлено 50 новых случая заражения вирусом COVID-19.
Новый Век 03:50
Здоровье
В Минздраве рассказали об испытаниях российского препарата от COVID-19
Препарат "Авифавир" для лечения больных COVID-19 уже прошел испытания более чем на 180 больных, сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 04:32
Футбол
Сергей Семак продлил контракт с «Зенитом»
Чемпион России "Зенит" продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Вести.Ru 03:08
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
Газета.Ru 03:50
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 05:05
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
BFM.ru вчера в 09:55
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Экономика
Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных
В России официально зарегистрировано 2,09 млн безработных.
РБК 04:11
Экономика
Смольный сократил финансирование Московско-Дунайской развязки на 95%
В строительство Московско-Дунайской развязки будет в этом году вложено на 95% меньше средств, чем планировалось изначально.
Карповка 03:15
Авто
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 10%
Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 4 месяцев 2020 года средневзвешенная цена* нового легкового автомобиля в нашей стране составила 1 млн 688 тыс. рублей.
Автостат 03:58
Общество
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Шведский экономист и футуролог Челль Нордстрем предсказал децентрализацию Москвы и других мегаполисов В интервью РБК он заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 не остановит процессы, которые меняют мировую экономику последние тридцать лет – глобализацию, цифровизацию и урбанизацию.
РИА Новости 03:30
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей вчера в 10:44
Общество
Первоклассники пойдут в школу по новым правилам
Запись в первый класс для детей, закрепленных за определенной школой, начинается не позже 1 февраля.
Политическая Экспертиза вчера в 03:42
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Баскетбол
ЦСКА объявил о продлении контракта с Майком Джеймсом
Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о подписании нового контракта с американским защитником Майком Джеймсом.
RT на русском 01:56
Общество
В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек
В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском вчера в 20:56
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия вчера в 09:06
Общество
Еще 96 жителей Саратовской области заболели коронавирусом за сутки
Еще 96 человек заболели коронавирусом в Саратовской области только за последние сутки.
Московский Комсомолец 30 мая в 04:34
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа возобновился
Транзит газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа возобновился после четырехдневного перерыва.
РБК 02:45
Здоровье
10149 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Нижегородская область занимает среди регионов страны четвертое место по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 04:19