Экономика

Lenta.ruLenta.ruСамозанятым россиянам решили вернуть налог

Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут РИА Новости. Уточняется, что деньги вернутся автоматически, никакие документы для этого заполнять не нужно.
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Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым за 2019 год

РБК29 мая в 12:31

Михаил Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

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О возврате налогов самозанятым

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Газета.Ru29 мая в 11:20

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

ТАСС29 мая в 11:13

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Коммерсантъ29 мая в 11:41

Самозанятым россиянам решили вернуть налог

Lenta.ru29 мая в 11:36
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В России официально зарегистрировано 2,09 млн безработных.
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