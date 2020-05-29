с чего всё началось

Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут РИА Новости. Уточняется, что деньги вернутся автоматически, никакие документы для этого заполнять не нужно.

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,2K

Политика Рогозин заявил, что оценил шутку Маска про батут В 2014 году Рогозин на фоне антироссийских санкций, затрагивавших отечественные космодромы, написал в Twitter, что американцам придется запускать своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) с помощью батута. 6,2K

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев. 1,1K

Происшествия В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 49

Политика Посольство России направило ноту протеста в Госдеп Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе. 32

Общество Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок Ларичев заявил, что строительные респираторы сделаны из материала, который задерживает пыль размером меньше капель, в отличие от медицинских масок, поэтому они лучше фильтруют воздух. 33

Общество Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления. 1,3K

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 139

Здоровье Оксана Пушкина назвала очень опасной идею об ограничении абортов Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РБК, что выступает против предложения Кузнецовой, так как считает его в нынешней социально-экономической ситуации «непродуманным и очень опасным». 140

Происшествия Школьница из деревни Барсуки «заминировала» петербургские «Пятёрочки» Правоохранителям удалось установить личность звонившего: им оказалась 11-летняя девочка из деревни Барсуки Псковской области По факту произошедшего проводится проверка. 125

Здоровье Новый «апокалиптический» вирус назван Очередной «апокалиптический» вирус назван учеными из США. Об этом стало известно Evo-rus.com. 31