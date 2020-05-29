Экономика
Lenta.ruСамозанятым россиянам решили вернуть налог
Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут РИА Новости. Уточняется, что деньги вернутся автоматически, никакие документы для этого заполнять не нужно.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.Российская газета29 мая в 11:26
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Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Будущее России. Национальные проекты29 мая в 11:13
Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году
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