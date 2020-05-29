Экономика
ТАССМишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым россиянам возвратят налог, уплаченный ими в 2019 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.
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Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Премьер Армении Никол Пашинян сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.
РБК 02:11
Авто
Jeep трансформирует бизнес в России: большие скидки и доставка на дом
При покупке автомобиля Jeep через Сберавто клиент получает персональную скидку в размере от 35 до 50 тысяч рублей.
Российская газета 02:12
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Российская газета 01:26
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Космос
Экипаж Crew Dragon перешел на МКС
Экипаж Crew Dragon после успешной стыковки корабля с МКС перешел на Международную космическую станцию.
Российская газета вчера в 13:48
Авто
В Минпромторге назвали время выгодной покупки автомобиля
«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», – отметили в пресс-службе министерства.
МедиаПоток 29 мая в 05:01
Футбол
Смолов выложил фото своего нового образа
РИА Новости 30 мая в 13:06
Общество
Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок
Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
Политика
Президент России объявил 24 июня нерабочим днем
В этом году 24 июня в России состоится Парад Победы. Президент Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем.
Inc-news.ru 30 мая в 14:41
Космос
В «Роскосмосе» заявили об испытаниях двух новых ракет в 2020 году
«Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу Лунную программу», — написал Устименко, комментируя запуск США корабля Crew Dragon к МКС.
РБК вчера в 06:13
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета вчера в 23:06
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
Законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек был внесен в Госдуму, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главу комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru вчера в 21:56
Здоровье
Число заражений коронавирусом в Челябинской области пошло на спад
По данным на 1 июня, в Челябинской области зарегистрировано 3132 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
URA.Ru 02:02
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
Лапша быстрого приготовления была отправлена в качестве гуманитарной помощи.
Peterburg2.ru 30 мая в 09:57
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
Возобновлен транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа»
Транзит газа по газопроводу Ямал–Европа возобновлен после четырех дней остановки.
Известия 01:45
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 30 мая в 00:25
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Впервые с 28 марта в Москве снова заработали непродовольственные магазины.
Российская газета 01:58
Космос
Существование планеты Нибиру опровергнуто окончательно
Гипотеза о существовании планеты Нибиру опровергнута, благодаря работе исследователей над проектом OSSOS (посвящен исследованию происхождения Солнечной системы).
TV BRICS вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала, как проводит время на даче
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала, как проводит время на даче.
Вокруг ТВ 30 мая в 03:41
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина требует от отца 15 миллионов рублей
Кира Малинина – дочь известного певца Александра Малинина и певицы Ольги Зарубиной требует от отца 15 миллионов рублей.
RuNews24.ru 00:00
Происшествия
В Вашингтоне протестующие громят магазины
Протестующие громят магазины, поджигают урны, врываются в здания. ⠀ Сейчас толпа с количеством, составляющем несколько сотен человек, идет по Ай-стрит в направлении от Белого дома.
JustMedia 00:55
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Хоккей
Хоккеист Алексей Терещенко раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ
Хоккеист и заслуженный мастер спорта 39-летний Алексей Терещенко, пять раз становившийся чемпионом России, жестко раскритиковал введение нового порога заработных плат в КХЛ.
Дни24 вчера в 07:47
Общество
В Гидрометцентре россиянам предсказали неоднородную погоду в июне
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в России в июне.
Газета.Ru 01:14
Общество
Власти Югры оценили темпы социально-экономического развития региона
Ханты-Мансийский автономный округ сохраняет место в тройке лидеров рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ благодаря позитивной динамике роста большинства показателей, демонстрирующих развитие региона, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Югры Николай Милькис.
РИА Новости 00:49
Шоу-бизнес
Сын актрисы Яковлевой рассказал, что живет на деньги родителей
Шальных уже около десяти лет живет отдельно, в квартире, которая принадлежит его звездной матери.
ФАН вчера в 19:36
Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Алтайская правда вчера в 00:11
Политика
«Вероятно, это русские»: взломано абсолютное оружие США
Как сообщает CNN, участие агентов России в идущем сейчас всеамериканском погроме "вполне вероятно".
РИА Новости 01:00
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30