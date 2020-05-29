Экономика

ТАССТАССМишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым россиянам возвратят налог, уплаченный ими в 2019 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.
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В июне самозанятым начнут возвращать налог за 2019 год

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