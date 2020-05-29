Экономика
Слово и ДелоМишустин подписал указ о возврате налога самозанятым за 2019 год
Индивидуальные предприниматели получат налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы в этом году. План восстановления экономики России, пострадавшей от коронавируса, будет завершен на этой неделе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.Российская газета29 мая в 11:26
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Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году
Парламентская газета29 мая в 11:06
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Будущее России. Национальные проекты29 мая в 11:13
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Москва 24 17:03
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