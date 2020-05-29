Экономика

Слово и ДелоСлово и ДелоМишустин подписал указ о возврате налога самозанятым за 2019 год

Индивидуальные предприниматели получат налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы в этом году. План восстановления экономики России, пострадавшей от коронавируса, будет завершен на этой неделе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.
Российская газета29 мая в 11:26

Подробнее о событии

Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ru29 мая в 11:31

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газета29 мая в 11:26

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газета29 мая в 11:06

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

ПРАЙМ29 мая в 11:15

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Будущее России. Национальные проекты29 мая в 11:13

Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Телеканал 360°29 мая в 11:17

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новости28 мая в 05:21
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Здоровье

В Свердловской области заразился коронавирусом ещё 261 человек

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили ещё у 261 человека. Таким образом, регион перешагнул отметку в 5 тысяч.
Уральский меридиан вчера в 03:45
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Общество

В Москве умерли еще 69 человек с коронавирусом

Оперативный штаб обнародовал данные по числу умерших в Москве за последние сутки коронавирусных больных.
Комсомольская правда вчера в 16:16
Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
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Хоккей

Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.
Metaratings вчера в 02:25
Общество

В Петербурге пока отложили первый этап отмены ограничений

Как отметила в эфире телеканала «Санкт-Петербург» замначальника отдела эпидемиологического надзора ведомства по региону Ирина Катаева, в Роспотребнадзоре не считают, что Северная столица готова к первому этапу снятия ограничений.
АБН 14:19
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Энергетика

Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей

Lenta.ru 27 мая в 20:42
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Авто

Geely Icon опередил по продажам востребованный Kia Sportage

Китайская компания Geely сообщила о старте продаж новинки кроссовера Icon в начале 2020 года.
Faktom 03:25
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Общество

В Екатеринбург прилетели 74 россиянина из Нью-Йорка

В Екатеринбург прилетели 74 россиянина из США. Самолёт "Аэрофлота" следует из Нью-Йорка через Москву и столицу Урала в Новосибирск.
Областная газета 12:37
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Кино

Райан Гослинг сыграет в ремейке фильма «Человек-волк»

Газета.Ru вчера в 04:58
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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
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Энергетика

США могут проиграть в ценовой войне на рынке СПГ

Народные новости 03:48
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Религия

В Подмосковье разрешили ходить в храмы

Вести.Ru 12:15
188
Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
826
Общество

Количество случаев коронавируса в России превысило 400 тысяч

За последние сутки в России выявлено 9268 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3784 случая - у контактных лиц без клинических проявлений болезни, выписали из больниц после выздоровления 4414 человек.
FreeNews-Volga 03:50
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
1,2K
Политика

В Госдуме заподозрили ракету Crew Dragon в российском происхождении

News.ru 09:12
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Политика

Путин объявил День Парада 24 июня нерабочим

Президент подписал указ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта 24 июня. Это день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.
Российская газета 29 мая в 13:48
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Политика

В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
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Шоу-бизнес

Валерия назвала большинство аудитории «дебильной»

Обо всем певица Валерия рассказала во время разговора с коллегой Анитой Цой, которая позвонила ей в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out.
Gazeta.SPb вчера в 12:20
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Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
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Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года

С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.
Москва 24 17:03
Здоровье

Риск передачи коронавируса в больнице и магазине сравнили в Минздраве

Как заявила Семенова в эфире телеканала «Россия 24», сравнивая вероятность заражения коронавирусом нового типа в больнице и магазине, то повышенный риск будет в последнем.
Любимый город 15:00
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Кино

Режиссер «Отряда самоубийц» сравнил свою версию фильма с «Джокером»

Кinomania 17:14
Политика

Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост

Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru 06:35
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Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
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Происшествия

Американские губернаторы ввели комендантский час из-за протестов

Интерфакс вчера в 22:24
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что живут с Гариком Харламовым отдельно

Гарика Харламова и Кристину Асмус сплетники разводили регулярно, но при этом они продолжали жить вместе.
Paparazzi.ru 04:09
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Единоборства

Бернс победил Вудли на UFC on ESPN 9

Бразилец Гилберт Бернс в главном бою вечера на турнире UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе (США) единогласным решением судей победил американца Тайрона Вудли — 50-45, 50-44, 50-46.
Спорт-Экспресс вчера в 23:52
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