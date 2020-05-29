с чего всё началось

Индивидуальные предприниматели получат налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы в этом году. План восстановления экономики России, пострадавшей от коронавируса, будет завершен на этой неделе, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин подписал указ о возврате налога самозанятым за 2019 год

Здоровье В Свердловской области заразился коронавирусом ещё 261 человек За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили ещё у 261 человека. Таким образом, регион перешагнул отметку в 5 тысяч. 632

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,6K

Общество В Москве умерли еще 69 человек с коронавирусом Оперативный штаб обнародовал данные по числу умерших в Москве за последние сутки коронавирусных больных.

Политика Путин предложил определить шаги России после открытия границ Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин. 1,2K

Хоккей Жена Малкина рассказала об американском гражданстве мужа Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, высказалась о критике хоккеиста из-за получения им американского гражданства.

Общество В Петербурге пока отложили первый этап отмены ограничений Как отметила в эфире телеканала «Санкт-Петербург» замначальника отдела эпидемиологического надзора ведомства по региону Ирина Катаева, в Роспотребнадзоре не считают, что Северная столица готова к первому этапу снятия ограничений. 104

Общество В Екатеринбург прилетели 74 россиянина из Нью-Йорка В Екатеринбург прилетели 74 россиянина из США. Самолёт "Аэрофлота" следует из Нью-Йорка через Москву и столицу Урала в Новосибирск. 88

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 50

Общество Количество случаев коронавируса в России превысило 400 тысяч За последние сутки в России выявлено 9268 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3784 случая - у контактных лиц без клинических проявлений болезни, выписали из больниц после выздоровления 4414 человек. 10

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев. 1,2K

Политика Путин объявил День Парада 24 июня нерабочим Президент подписал указ о проведении военных парадов и артиллерийского салюта 24 июня. Это день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты. 3,3K

Шоу-бизнес Валерия назвала большинство аудитории «дебильной» Обо всем певица Валерия рассказала во время разговора с коллегой Анитой Цой, которая позвонила ей в рамках развлекательного YouTube-шоу Comment Out. 406

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 1,3K

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.

Здоровье Риск передачи коронавируса в больнице и магазине сравнили в Минздраве Как заявила Семенова в эфире телеканала «Россия 24», сравнивая вероятность заражения коронавирусом нового типа в больнице и магазине, то повышенный риск будет в последнем. 8

Политика Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза. 452