Экономика
Lenta.ruСамозанятым россиянам решили вернуть налог
Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут РИА Новости. Уточняется, что деньги вернутся автоматически, никакие документы для этого заполнять не нужно.
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Происшествия
Протестующие подожгли церковь в Вашингтоне
В Вашингтоне буквально в нескольких шагах от Белого дома загорелась церковь святого Иоанна.
РЕН ТВ 03:07
Общество
В РФ за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом
Москва, 1 июня 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлено 9035 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:46
Общество
В Госдуму внесен законопроект о пособиях для домохозяек
На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек. Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР.
Коммерсантъ вчера в 21:19
Общество
В Москве открылись непродовольственные магазины
Российская газета 01:58
Общество
Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом
Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах.
Коммерсантъ 02:24
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о разводе с Петросяном
Артистка Елена Степаненко рассказала, что простила бывшего мужа Евгения Петросяна после развода.
Газета.Ru 30 мая в 16:18
Происшествия
В Крыму пропала шестилетняя девочка
Вести.Ru 00:58
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Политика
Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид.
Интерфакс 30 мая в 20:30
Футбол
ФК «Ростов» по итогам 2019 года сократил убыток в 10 раз
За прошлый год ФК сократил свой убыток в 10 раз — с 458 млн рублей в 2018 году до 45,1 млн рублей в 2019 году.
Эксперт ЮГ 03:29
Экономика
Не пропустите! С 1 июня меняются правила заполнения платежек на выплаты работникам
С 1 июня изменяются правила заполнения платежных документов на выплаты физлицам. Надо будет заполнять новый реквизит — код вида дохода.
ИА Клерк.Ру 29 мая в 09:59
Здоровье
Лекарство от коронавируса поступит в российские больницы к 11 июня
Отечественное лекарство для лечения COVID-19 «Авифавир» поступит в больницы 11 июня.
Живая Кубань вчера в 00:30
Политика
Соловьев призвал Роскосмос не торопиться с ответом на шутку Маска
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев призвал российскую корпорацию Роскосмос не спешить отвечать на шутку главы американской компании SpaceX Илона Маска о батуте.
Политическая Экспертиза 01:28
Общество
В первый день лета 10 миллионов семей получат выплаты на детей
Уже с 1 июня десять миллионов российских семей смогут получить социальную поддержку в виде выплат на детей от трех до 16 лет.
ТК Звезда 29 мая в 20:48
Общество
Центризбирком хочет упростить правила голосования по конституции
ЦИК хочет упростить правила голосования по поправкам к конституции.
BFM.ru 30 мая в 23:29
Футбол
В Россию возвращается живой футбол
Еще один признак коронавирусной оттепели — в Россию возвращается живой футбол.
Вести.Ru вчера в 15:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Общество
В России за сутки умерли 162 человека с коронавирусом
За минувшие сутки в России умерли 162 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 03:42
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 06:38
Армия и оружие
Северный флот России получит новое вооружение
В войска Северного флота России до конца текущего года поступит новое вооружение и военная техника.
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
В Ингушетии отменён режим контртеррористической операции
REGNUM 30 мая в 13:53
Общество
В России за сутки зафиксировали 9035 случаев коронавируса
В России в течение суток подтверждено 9035 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
RT на русском 03:38
Политика
Власти Украины анонсировали возобновление авиасообщения
С 15 июня на Украине будут возобновлены международные и внутренние регулярные авиаперелеты.
РБК 03:06
Общество
В Башкирии отменили самоизоляцию для приезжих
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе отменяют самоизоляцию для приезжих из Москвы и других регионов, так как с момента послабления режима ограничений из-за коронавируса возникла необходимость в деловых поездках.
РИА Новости 03:50
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Происшествия
В Кировской области задержали трех экстремистов
В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Российская газета 03:09
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Политика
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко
В Белоруссии прошли пикеты против Лукашенко Участники акций собирали подписи за выдвижение на пост президента других кандидатов.
Экспресс газета вчера в 17:33