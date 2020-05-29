Экономика

Lenta.ruLenta.ruСамозанятым россиянам решили вернуть налог

Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут РИА Новости. Уточняется, что деньги вернутся автоматически, никакие документы для этого заполнять не нужно.
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Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

ТАСС29 мая в 11:13

В июне самозанятым начнут возвращать налог за 2019 год

Комсомольская правдавчера в 19:49

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым за 2019 год

РБК29 мая в 12:31

Самозанятым россиянам решили вернуть налог

Lenta.ru29 мая в 11:36

«Это могут быть значительные поступления в бюджет». Эксперт о поддержке самозанятых

ФедералПресс03:12

Правительство выделило 1,6 млрд рублей на возврат налога самозанятым

Коммерсантъ29 мая в 11:41

О возврате налогов самозанятым

Давыдов.Индекс29 мая в 10:58
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