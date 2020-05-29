Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут РИА Новости. Уточняется, что деньги вернутся автоматически, никакие документы для этого заполнять не нужно.

Происшествия Протестующие подожгли церковь в Вашингтоне В Вашингтоне буквально в нескольких шагах от Белого дома загорелась церковь святого Иоанна.

Общество Премьер Армении Пашинян заразился коронавирусом Никол Пашинян предположил, что мог заразиться во время одного из совещаний. На нем официант без перчаток приносил воду в стаканах. 64

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 1,1K

Политика Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7 Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид. 1,1K

Футбол ФК «Ростов» по итогам 2019 года сократил убыток в 10 раз За прошлый год ФК сократил свой убыток в 10 раз — с 458 млн рублей в 2018 году до 45,1 млн рублей в 2019 году.

Экономика Не пропустите! С 1 июня меняются правила заполнения платежек на выплаты работникам С 1 июня изменяются правила заполнения платежных документов на выплаты физлицам. Надо будет заполнять новый реквизит — код вида дохода.

Политика Соловьев призвал Роскосмос не торопиться с ответом на шутку Маска Журналист и телеведущий Владимир Соловьев призвал российскую корпорацию Роскосмос не спешить отвечать на шутку главы американской компании SpaceX Илона Маска о батуте.

Общество В первый день лета 10 миллионов семей получат выплаты на детей Уже с 1 июня десять миллионов российских семей смогут получить социальную поддержку в виде выплат на детей от трех до 16 лет. 885

Футбол В Россию возвращается живой футбол Еще один признак коронавирусной оттепели — в Россию возвращается живой футбол.

Общество В России за сутки умерли 162 человека с коронавирусом За минувшие сутки в России умерли 162 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев. 1,2K

Общество В России за сутки зафиксировали 9035 случаев коронавируса В России в течение суток подтверждено 9035 случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Политика Власти Украины анонсировали возобновление авиасообщения С 15 июня на Украине будут возобновлены международные и внутренние регулярные авиаперелеты. 1

Общество В Башкирии отменили самоизоляцию для приезжих Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе отменяют самоизоляцию для приезжих из Москвы и других регионов, так как с момента послабления режима ограничений из-за коронавируса возникла необходимость в деловых поездках.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 9,7K

Происшествия В Кировской области задержали трех экстремистов В Кировской области задержаны трое экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Финансы Курс доллара упал ниже 70 рублей Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. 131