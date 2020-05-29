Экономика
Lenta.ruСамозанятым россиянам решили вернуть налог
Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут РИА Новости. Уточняется, что деньги вернутся автоматически, никакие документы для этого заполнять не нужно.
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Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики вчера в 05:30
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
Лапша быстрого приготовления была отправлена в качестве гуманитарной помощи.
Peterburg2.ru 30 мая в 09:57
Общество
Новокузнецк лидирует по числу новых случаев заражения за сутки
Кемерово, 1 июня 2020, 07:35 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в шести населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM 00:35
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности.
РИА Новости вчера в 22:56
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года.
REGNUM вчера в 01:11
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество
Попова назвала регионы, готовые отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» назвала регионы, жители которых смогут в числе первых отправиться на отдых, москвичи пока что смогут отдыхать только в своем городе.
Live24 30 мая в 06:41
Общество
Гидрометцентр дал прогноз погоды в России на июнь
В сообщении Гидрометцентра России сказано, что в июне месячное количество осадков ожидается на западе Северо-Западного федерального округа и юге Южного федерального округа несколько выше нормы.
REGNUM вчера в 14:18
Происшествия
На Украине арестовали 11 возможных участников бойни в Броварах
Киев, 31 мая 2020, 11:44 — REGNUM На Украине суд арестовал ещё пятерых предполагаемых участников массовой перестрелки в Броварах, сообщила 31 мая пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
REGNUM вчера в 04:44
Авто
АвтоВАЗ рассказал, когда обновится самая дорогая Lada 4x4
Напомним, что семейство внедорожников Lada 4x4 было обновлено в начале этого года, однако самая дорогая версия Bronto осталась в дореформенном виде.
Тарантас Ньюс вчера в 04:12
Общество
В Госдуму внесли проект закона о пособиях для домохозяек
В Государственную думу был внесён законопроект о пособиях в размере МРОТ для домохозяек.
RT на русском вчера в 20:56
Футбол
Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
RT на русском вчера в 17:42
Политика
Трамп захотел пригласить Россию на саммит G7
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает формат G7 неэффективным и потому намерен пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия, сообщила корреспондент телеканала CBS Пола Рид.
Интерфакс 30 мая в 20:30
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета 30 мая в 21:42
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости 29 мая в 18:57
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru вчера в 18:39
Общество
Власти Югры оценили темпы социально-экономического развития региона
Ханты-Мансийский автономный округ сохраняет место в тройке лидеров рейтинга социально-экономического положения субъектов РФ благодаря позитивной динамике роста большинства показателей, демонстрирующих развитие региона, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Югры Николай Милькис.
РИА Новости 00:49
Авто
Для Hyundai Santa Fe разработан обвес в стиле туринговых болидов
Тюнинг ателье Carlex Design разработало аэродинамический обвес для Santa Fe четвертой генерации.
Тарантас Ньюс 30 мая в 14:18
Авто
Кроссовер Geely Icon опередил по продажам Kia Sportage
Новый кроссовер Geely Icon, вышедший на китайский рынок в феврале 2020 года, обошел по продажам одного из лидеров местного сегмента SUV – KIA KX5/Sportage.
Автоновости дня вчера в 11:35
Общество
Новосибирцы начали получать выплаты на детей до 16 лет
Новосибирск, 1 июня 2020, 06:58 — REGNUM На счета новосибирцев с сегодняшнего дня, 1 июня, начала поступать единовременная выплата для семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:58
Происшествия
В Новосибирске выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом
В Новосибирске выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом. Данные предоставлены оперативным штабом.
Любимый город 30 мая в 09:11
Общество
Россиян на следующей неделе ожидают длинные выходные
Работающих россиян в середине текущего месяца ожидают продолжительные выходные, связанные с празднованием Дня России.
iReactor 00:30
Здоровье
Забайкалье за месяц стало лидером ДФО по приросту заболевших COVID-19
Забайкальский края с 1 по 31 мая по количеству выявленных заболевших COVID-19, занял по этому показателю первое место среди регионов ДФО.
Zabnews.ru вчера в 20:44
Политика
Жириновский предсказал, что протесты в США приведут к революции
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что массовые беспорядки в США могут привести к революции.
URA.Ru вчера в 23:26
Единоборства
Лучший боец UFC Джонс отказался от титула чемпиона в полутяжелом весе
Известия вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым
Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело вчера в 10:03