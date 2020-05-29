Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут РИА Новости. Уточняется, что деньги вернутся автоматически, никакие документы для этого заполнять не нужно.

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