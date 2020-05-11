Общество
НТВСамозанятым россиянам вернут уплаченный в 2019 году налог
Президент России Владимир Путин предложил в полном объеме вернуть самозанятым россиянам уплаченный налог за 2019 год.
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Путин предложил вернуть самозанятым налог на доход, уплаченный в 2019 году
Общественная служба новостей11 мая в 09:45
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