Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.

Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Игры Бывшие разработчики Apex Legends и Titanfall открыли новую студию — Gravity Well Бывшие сотрудники Respawn Entertainment Дрю Маккой (Drew McCoy) и Джон Ширинг (Jon Shiring) объявили об открытии новой студии под названием Gravity Well в Лос-Анджелесе, в которой займутся созданием AAA-игр.

Общество В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение. 85

Общество Путин объявил о новых выплатах на детей Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин. 486

Экономика Производители мебели предупредили о возможном банкротстве 70% предприятий Почти 70% предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода нерабочих дней, отсутствия господдержки и кризиса неплатежей.

Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. 227

Музыка Рэпер 6ix9ine вышел из тюрьмы и «разрывает» мировую индустрию Артист побил мировой рекорд Инстаграма и выпустил новый хит В начале апреля американского рэпера 6ix9ine перевели из тюремного заключения под домашний арест в связи с угрозой заражения коронавирусной инфекцией.

Космос Куда исчез Тунгусский метеорит: новое исследование Согласно расчетам группы, наиболее вероятный виновник - железный метеорит от 100 до 200 метров в поперечнике, который пролетел 3000 километров сквозь атмосферу. 76

Авто Lexus выпустит недорогой и компактный кроссовер BX Китайские инсайдеры сообщают о новой разработке от Lexus. Японский бренд выпустит недорогой и компактный кроссовер BX.

Происшествия В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города. 230

Киберспорт Крупнейшая игровая выставка Е3 заменена на Guerrilla Collective Онлайн-фестиваль начнется 6 июня. Крупнейшая игровая выставка Е3 в этом году не будет проведена из-за пандемии коронавируса.

Музыка Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира. 409

Политика Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней. 5,4K

Гаджеты EMUI 10 наконец пришла на популярный смартфон Honor V10 Смартфон Honor V10, который был представлен в 2017 году, получил финальную версию обновления до фирменной оболочки EMUI 10.