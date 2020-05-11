Общество

Челябинск СегодняЧелябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год

Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги

РБК12:07

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Интерфакс10:55

Путин предложил предоставить самозанятым налоговый капитал в один МРОТ

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Lenta.ru10:08

Путин предложил вернуть самозанятым налог за 2019 год

RT на русском09:57

Путин предложил вернуть самозанятым налоги за 2019 год

Известия09:48

Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год

ТАСС10:16
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