Общество
Челябинск СегодняПутин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год
Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы.
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Игры
Бывшие разработчики Apex Legends и Titanfall открыли новую студию — Gravity Well
Бывшие сотрудники Respawn Entertainment Дрю Маккой (Drew McCoy) и Джон Ширинг (Jon Shiring) объявили об открытии новой студии под названием Gravity Well в Лос-Анджелесе, в которой займутся созданием AAA-игр.
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Впервые станет отцом «танцующий миллионер» Джанлука Вакки
В Международный день матери Джанлука Вакки, известный как «Танцующий миллионер», поделился с подписчиками радостной новостью.
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Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru 09:41
Экономика
Производители мебели предупредили о возможном банкротстве 70% предприятий
Почти 70% предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода нерабочих дней, отсутствия господдержки и кризиса неплатежей.
РБК 13:31
Политика
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Московские власти могут смягчить режим самоизоляции во второй половине мая, отменив некоторые ограничения.
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Музыка
Рэпер 6ix9ine вышел из тюрьмы и «разрывает» мировую индустрию
Артист побил мировой рекорд Инстаграма и выпустил новый хит В начале апреля американского рэпера 6ix9ine перевели из тюремного заключения под домашний арест в связи с угрозой заражения коронавирусной инфекцией.
SM News 09 мая в 10:15
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Генри Сехудо объявил о завершении карьеры
FightCard.ru вчера в 00:54
Общество
СМИ сообщили о заболевании коронавирусом брата Елены Малышевой
Брат известной телеведущей Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
Вечерняя Москва 14:15
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Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Комсомольская правда вчера в 00:05
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Космос
Куда исчез Тунгусский метеорит: новое исследование
Согласно расчетам группы, наиболее вероятный виновник - железный метеорит от 100 до 200 метров в поперечнике, который пролетел 3000 километров сквозь атмосферу.
Популярная механика 08 мая в 14:12
Шоу-бизнес
Появились первые фото тещи Александра Цекало
Напомним, Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились весной прошлого года.
StarHit.ru 03:30
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Lenta.ru вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Влад Соколовский заразился коронавирусом
РИА Новости 14:59
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри переехали на виллу голливудского продюсера
Особняк насчитывает восемь спален и 12 ванных комнат. Стоимость виллы оценивается в 18 миллионов долларов.
Pravda.Ru вчера в 03:23
Общество
Режим самоизоляции продолжает действовать в Ростовской области
В Ростовской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.
Donday.ru 13:47
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России военнослужащих снизилось
Московский Комсомолец 13:37
Авто
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Китайские инсайдеры сообщают о новой разработке от Lexus. Японский бренд выпустит недорогой и компактный кроссовер BX.
Актуальные Новости 11:50
Происшествия
В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке
Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
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Крупнейшая игровая выставка Е3 заменена на Guerrilla Collective
Онлайн-фестиваль начнется 6 июня. Крупнейшая игровая выставка Е3 в этом году не будет проведена из-за пандемии коронавируса.
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Музыка
Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube
Видеоклип российской группы Little Big на песню Hypnodancer, в котором музыканты с помощью «гипнотанца», грабят казино, попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Профиль вчера в 09:18
Политика
Владимир Путин проведет совещание о возможном продлении нерабочих дней
В рамках совещания, которое состоится в понедельник, 11 мая, президент обсудит эпидемиологическую обстановку в стране и затронет вопрос о возможном продлении нерабочих дней.
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Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
Актуальные Новости 08:41
Гаджеты
EMUI 10 наконец пришла на популярный смартфон Honor V10
Смартфон Honor V10, который был представлен в 2017 году, получил финальную версию обновления до фирменной оболочки EMUI 10.
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Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области.
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