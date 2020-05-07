Экономика
REGNUMСамозанятым в Бурятии обещают снижение налогов
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Народного хурала. Режим предусматривает снижение подоходного налога для лиц, зарегистрированных и оказывающих услуги в качестве самозанятых.
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Зампред по экономике Алексей Мишенин прокомментировал недовольство Геннадия Доржиева
Московский Комсомолец Улан-Удэ21:30
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Общество
ВШЭ объявила выговор профессору за пост о «либеральной сволоте»
Администрация Высшей школы экономики (ВШЭ) объявила выговор политологу и профессору Олегу Матвейчеву, который в середине марта опубликовал на своей странице в Facebook пост, начинавшийся словами «Нужен 37 год».
РБК 20:56
Экономика
Чем известен Дмитрий Босов
6 мая покончил с собой бизнесмен Дмитрий Босов.
Коммерсантъ 13:20
Происшествия
Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца
Антон Босов, сын миллиардера Дмитрия Босова, прокомментировал смерть отца в беседе с телеканалом "360".
Газета.Ru 16:12
Экономика
В России на фоне самоизоляции вырос спрос на бюджетную еду
Российские производители и ретейлеры переориентируются на дешевые продукты. Причиной стало падение спроса на дорогую еду.
Известия 14:00
Игры
Electronic Arts выпустит 14 новых видеоигр
NewInform 07:45
Происшествия
97 нарушителей самоизоляции поймали в Новосибирской области
97 нарушителей режима самоизоляции выявлены в ходе полицейских рейдов с начала мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Новосибирские новости 05:44
Политика
Путин призвал не спешить со снятием ограничений из-за коронавируса
Любая поспешность в снятии ограничительных мер в ситуации с коронавирусом может обернуться откатом назад, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и глава регионов по поводу ситуации в РФ.
Московский Комсомолец 08:37
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Общество
Строительство возобновят в Подмосковье
Губернатор МО Андрей Воробьев сообщил о том, что в первую очередь после снятия режима самоизоляции в регионе возобновят свою работу строительные объекты и детские сады.
Live24 14:56
Наука
Объяснена сильная заразность COVID-19
Как сообщает РИА Новости, американские ученые провели подробные исследования, по результатам которых стало известно, что структура коронавируса SARS-CoV-2 во многом схожа с другими вирусами, что сообщает ему такую высокую степень заразности.
Live24 11:56
Здоровье
Врач заявила о непредсказуемости пациентов с коронавирусом
Непредсказуемым при лечении COVID-19 является заболевший пациент, его индивидуальное состояние здоровья.
РИА Новости 19:44
Армия и оружие
Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США
Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате боевых действий военных США в 2019 году, еще 91 человек был ранен.
РИА Новости 17:50
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
Кино
Фильм из Иркутска победил на европейском кинофестивале
Ранее сообщалось, что фильм вошел в официальный отбор международных кинофестивалей Mabig film festival (Аугсбург, Германия), Screen Power Film Festival (Лондон), Rolling ideas (Трансильвания, Румыния), Moscow Shorts (Москва).
Глагол. Иркутское обозрение 04:15
Общество
Снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака отчислили
19-летняя автор клипа училась на юридическом факультете сибирского филиала РАНХиГС в Новосибирске.
НДН.инфо 04:42
Футбол
«Манчестер Сити» отверг первое предложение «Баварии» по Сане
Манчестер, Великобритания, 6 мая 2020, 23:22 — REGNUM Руководство «Манчестер Сити» отвергло первое предложение «Баварии» по трансферу 24-летнего вингера сборной Германии Лероя Сане.
REGNUM 16:22
Политика
Коронавирус в России: Путин еще не решил, кто ответит за его самый большой провал
Совещание по ситуации вокруг пандемии коронавируса под председательством президента ожидалось всеми как судьбоносное.
Свободная Пресса 10:27
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Космос
Дизайнеры создали «оригами-убежище» для первых лунных колонистов
В убежище есть звукоизолированные каюты для уединения, а также циркадные световые панели, имитирующие различные погодные и дневные циклы, чтобы помочь поддерживать здоровые циркадные ритмы космонавтов.
Популярная механика 07:39
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Экономика
ЦБ прогнозирует дефицит бюджета на уровне 5-6% ВВП
По базовому прогнозу Центробанка, дефицит бюджета в 2020 г. составит 5-6% ВВП, указано в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.
Ведомости 15:49
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
Фигурное катание
Александра Трусова ушла к Евгению Плющенко
Из группы госпожи Тутберидзе одновременно с Трусовой ушел и тренер Сергей Розанов, который также будет работать в академии Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 11:01
Общество
Отели Турции введут ограничения для туристов
Из-за распространения коронавируса турецкие отели введут ограничения для туристов.
Рамблер 14:04
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс 09:38