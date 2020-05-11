Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСамозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
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Власти предложили вернуть самозанятым уплаченные в 2019 году налоги

РБК12:07

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Интерфакс10:55

Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год

ТАСС10:16

Путин пообещал вернуть россиянам часть налогов

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Путин предложил вернуть самозанятым налог за 2019 год

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Путин предложил вернуть самозанятым налоги за 2019 год

Известия09:48

Путин предложил предоставить самозанятым налоговый капитал в один МРОТ

РИА Новости10:06
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
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