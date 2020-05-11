Общество
ИнтерфаксСамозанятым вернут налог на доход за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин предложил вернуть гражданам, зарегистрировавшимся как самозанятые, уплаченный ими в 2019 году налог, а также предоставить им капитал в размере 1 МРОТ для уплаты налога в 2020 году.
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Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Политика
Путин поручил к 1 июня представить план восстановления экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня представить план восстановления и роста экономики, занятости и доходов населения, сообщает 11 мая «Коммерсантъ».
ИрСити 05:06
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Наука
Китайские школьники получат умные браслеты для отслеживания температуры в режиме онлайн
Ожидается, что технология освободит школьников от «дополнительной траты времени и внимания на постоянное измерение температуры и позволит им сосредоточиться на экзаменах».
Хайтек 12:25
Политика
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Футбол
Озил не будет продлевать контракт с «Арсеналом»
Бомбардир.ру 17:44
Общество
Губернатор Ленинградской области заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в одном из недавних интервью, что тоже переболел коронавирусом.
Суть событий 08:12
Общество
После обращения Путина рухнул сайт госуслуг
После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
МР7.ру 13:22
Происшествия
В Петербурге из-под тротуара вырвалось пламя
В ролике видно, как часть тротуара немного приподнимается, а затем из-под него вырывается пламя на проезжую часть дороги.
РБК 15:55
Общество
В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
Здоровье
Пик коронавируса в Тульской области ожидается в ближайшие недели
Как отметил на совещании по эпидемиологической ситуации главный санитарный врач, пика заболеваемости стоит ожидать в ближайшие три недели, однако принятые в регионе меры позволят снизить значения.
Тульская пресса 09:18
Общество
Режим самоизоляции продолжает действовать в Ростовской области
В Ростовской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.
Donday.ru 13:47
Гаджеты
Qualcomm представила обновленный процессор Snapdragon 768G
Еще в Snapdragon 768G увеличили на 15% производительность графического процессора Adreno 620, а частота CPU увеличилась с 2,4 до 2,8 ГГц.
Astera 13:44
Футбол
Форвард «Реала» Йович получил перелом, упав со стены дома
По информации Kurir, сербский футболист упал со стены своего дома в Белграде.
Sport24.ru 14:30
Общество
В Башкирии отменили режим всеобщей самоизоляции
В Башкирии снимают введенный из-за распространения коронавируса режим обязательной самоизоляции для граждан и разрешают свободное передвижение.
РБК 14:46
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы
Интерфакс вчера в 16:46
Общество
Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет
Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.
РБК вчера в 17:02
Политика
Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую сторону не интересует обсуждение новых условий всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем.
RT на русском 17:30
Авто
Новый Toyota Highlander появится в России летом
Новый Toyota Highlander четвертой генерации доберется до российского рынка летом текущего года.
Новые автомобили 12:54
Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Технологии
Valve готовит новую программу лояльности для пользователей Steam
По словам Джундика, компания работает над системой лояльности в Steam с предметами-наградами, баллами для прокачки уровней аккаунта и функцией добавления реакций к отзывам пользователей.
NewInform 10:45
Общество
Власти Москвы ответили на вопросы о снятии режима самоизоляции
Смягчение ограничений не отменяет режим самоизоляции, который был продлен в столице до 31 мая.
РБК 15:27
Шоу-бизнес
Юрий Стоянов озвучил размер пенсии
Gazeta.SPb 17:37
Фигурное катание
Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport вчера в 12:47
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
Футбол
8 клубов АПЛ выступают против проведения матчей на нейтральных полях
Ранее глава профсоюза менеджеров Премьер-лиги, EFL и национальной сборной Англии по футболу Ричард Биван заявил, что сезон может быть завершен досрочно, если большинство клубов выступит против проведения игр на нейтральных полях.
Sport24.ru вчера в 13:22
Происшествия
Татарстанец получит штраф за отсутствие защитных средств в автобусе
Полицейские предложили им воспользоваться средствами индивидуальной защиты, либо покинуть салон автобуса, но мужчины отказались выполнить требования.
Kazanfirst.ru 15:02
Политика
Саакашвили заявил, что Грузии не прожить без Украины
Киев, 10 мая 2020, 23:43 — REGNUM Не настолько Украине нужна Грузия, насколько Украина — Грузии, заявил 10 мая грузинско-украинский политик Михаил Саакашвили телеканалу Mtavari Arxi.
REGNUM вчера в 16:43