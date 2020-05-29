с чего всё началось

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Курил Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Происшествия В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими. 997

Происшествия Семья Джорджа Флойда не удовлетворена результатами вскрытия Семья погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда не удовлетворена предварительными результатами вскрытия, которое проводили судмедэксперты округа Хэннепин в Миннесоте, сообщил адвокат семьи Бенджамин Крэмп. 3

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,2K

Общество Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака» «Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы. 290

Здоровье Учёный предложил отнести курящих и пьющих к группе риска по коронавирусу Алкоголь и сигареты повышают риск заразиться COVID-19, провоцируют более тяжёлое течение болезни, убеждён профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

Общество Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова. 741

Политика Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2» Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом. 402

Политика Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы Путин объявил нерабочим 24 июня, в этот день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении на сайте Кремля. 3,3K

Общество Цифровые пропуска в Москве автоматически продлили до 14 июня Все цифровые пропуска для рабочих поездок по Москве, которые действовали до 31 мая включительно, были автоматически продлены до 14 июня, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы. 113

Футбол Дмитрий Тарасов отправился из Казани в Москву, чтобы увидеть семью В середине мая Дмитрий Тарасов уехал в Казань на тренировки футбольного клуба «Рубин», с которым в феврале заключил профессиональный контракт.

Игры Borderlands: The Handsome Collection бесплатно в Epic Games Store В Epic Games store дарят Borderlands: The Handsome Collection, которая состоит из двух высоко оцененных шутеров Borderlands 2 и Borderlands: The Pre –Sequel! со всеми дополнениями. 32

Происшествия Трамп пообещал остановить «насилие толпы» в США Президент США Дональд Трамп осудил беспорядки, происходящие в американских городах из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, и пообещал остановить насилие.

Политика Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции. 5