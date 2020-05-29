Экономика
РИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Оценить101
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.Российская газетавчера в 11:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году
Парламентская газетавчера в 11:06
Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:13
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Здоровье
Попова рассказала о возможных сроках второй волны коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможном сценарии развития коронавирусной эпидемии в России.
Газета.Ru 16:34
Технологии
Китайские шпионские приложения угрожают 100 млн смартфонам на Android
По заявлению VPNpro, вредоносная программа угрожает 100 млн смартфонам на базе операционной системы Android.
Любимый город 15:05
Космос
В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon
RT на русском 18:02
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Курил
Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском 18:45
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Происшествия
Семья Джорджа Флойда не удовлетворена результатами вскрытия
Семья погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда не удовлетворена предварительными результатами вскрытия, которое проводили судмедэксперты округа Хэннепин в Миннесоте, сообщил адвокат семьи Бенджамин Крэмп.
РИА Новости 14:14
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков.
РБК 13:27
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Политика
В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте
Ранее 30 мая на сайте Госдепартамента США сообщалось, что правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов.
Lenta.ru 13:24
Единоборства
Джон Джонс пригрозил Уайту уходом из UFC
ГЛАС.RU 03:47
Общество
Захарова назвала беспорядки в США «национальной трагедией»
Захарова отметила, что испытывает чувство сострадания «к народу, который раздираем такими жуткими противоречиями» и искренне сопереживает жителям США.
РБК 18:10
Общество
Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн человек
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 6 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Коммерсантъ 17:06
Игры
Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно
Новую игру можно скачать на ПК, PS4, Xbox One и Switch.
Evo-rus.com 15:39
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30
Здоровье
Учёный предложил отнести курящих и пьющих к группе риска по коронавирусу
Алкоголь и сигареты повышают риск заразиться COVID-19, провоцируют более тяжёлое течение болезни, убеждён профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.
Парламентская газета 17:00
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru 14:47
Здоровье
В Калининградской области заразились коронавирусом 162 медработника
В Калининградской области за все время выявили коронавирус у 162 сотрудников медучреждений.
Каскад 09:14
Политика
Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»
Разногласия по поводу «Северного потока-2» привели к горячему спору между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом.
Lenta.ru 00:22
Политика
Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы
Путин объявил нерабочим 24 июня, в этот день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 13:30
Общество
Цифровые пропуска в Москве автоматически продлили до 14 июня
Все цифровые пропуска для рабочих поездок по Москве, которые действовали до 31 мая включительно, были автоматически продлены до 14 июня, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.
Коммерсантъ 07:22
Футбол
Дмитрий Тарасов отправился из Казани в Москву, чтобы увидеть семью
В середине мая Дмитрий Тарасов уехал в Казань на тренировки футбольного клуба «Рубин», с которым в феврале заключил профессиональный контракт.
OvideO.ru 10:14
Авто
Автомобили Ford научили убивать коронавирус в салоне
Способ очистить салон автомобиля от вирусов, включая коронавирус, оказался простым, но очень эффективным.
Вести.Ru 28 мая в 11:27
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
Игры
Borderlands: The Handsome Collection бесплатно в Epic Games Store
В Epic Games store дарят Borderlands: The Handsome Collection, которая состоит из двух высоко оцененных шутеров Borderlands 2 и Borderlands: The Pre –Sequel! со всеми дополнениями.
Городской портал Новый Нижний 28 мая в 12:00
Происшествия
Трамп пообещал остановить «насилие толпы» в США
Президент США Дональд Трамп осудил беспорядки, происходящие в американских городах из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, и пообещал остановить насилие.
Известия 18:15
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Фигурное катание
Ковтун считает, что после карантина многие фигуристы завершат карьеру
RT на русском 17:13
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22