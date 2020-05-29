Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства о возврате самозанятым гражданам налога на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году.
Российская газетавчера в 11:26

Подробнее о событии

Премьер-министр России подписал постановление о возврате налогов самозанятым

Вести.Ruвчера в 11:31

Самозанятым вернут налог на профессиональный доход, уплаченный в 2019 году

Парламентская газетавчера в 11:06

Самозанятым россиянам вернут налоги за прошлый год

Телеканал 360°вчера в 11:17

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

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Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Будущее России. Национальные проектывчера в 11:13

Мишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым

Российская газетавчера в 11:26

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

РИА Новости28 мая в 05:21
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
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Общество

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн человек

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В Калининградской области заразились коронавирусом 162 медработника

В Калининградской области за все время выявили коронавирус у 162 сотрудников медучреждений.
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Политика

Трамп и Меркель поспорили из-за «Северного потока-2»

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Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
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