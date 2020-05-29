Экономика
ВедомостиМишустин подписал постановление о возврате налога самозанятым
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о возврате самозанятым уплаченных ими в 2019 г. налогов на доход, говорится в сообщении правительства. На эти цели из резервного фонда выделят 1,6 млрд руб.
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Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
Коммерсантъ вчера в 04:13
Финансы
Курс доллара упал ниже 70 рублей
Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
Политика
Песков заявил, что Россия непричастна к беспорядкам в США
Происходящие в США беспорядки являются исключительно внутренним делом этой страны, Россия никак не вмешивается в эти события и не собирается этого делать.
ТАСС 05:31
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров купил сыну Мартину кровать за миллион рублей
Как сообщают некоторые источники, кровать для сына обошлась «королю российской эстрады» почти в миллион рублей, а вот общая сумма ремонта певцом не озвучивается.
Дни24 02:00
Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Lenta.ru вчера в 00:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
Происшествия
СК предъявил обвинение главе алтайского Славгорода
Следователи предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере главе алтайского Славгорода, он отправлен под домашний арест, сообщает СК России на странице в YouTube.
РИА Новости 04:53
Общество
Мурашко рассказал о показателе детской смертности в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатель детской смертности в России на данный момент является одним из самых низких за всю историю.
Газета.Ru 05:26
Общество
Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
"В рекомендациях, подготовленных Росавиацией, нет требований по заполнению салонов самолетов на 50%", - сказали в Роспотребнадзоре.
Интерфакс 04:31
Авто
Volkswagen представил спецверсию Tiguan
Немецкий бренд начал продажи специальной версии кроссовера Tiguan под названием GO! с ценником от 1,74 млн руб. Tiguan GO! базируется на комплектации Winter Edition с расширенным набором оборудования, сообщает пресс-служба Volkswagen в понедельник.
Авторамблер 05:19
Общество
В России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 9 035 новых случаев коронавируса: в последние дни этот показатель превышает отметку в 9 тыс. человек, хотя ранее держался ниже.
Газета.Ru 05:28
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:54
Происшествия
В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов
Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы № 2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
Здоровье
Российское лекарство от коронавируса поступит в клиники 11 июня
Первая партия российского противовирусного препарата «Авифавир», показавшего эффективность в клинических испытаниях против COVID-19, как предполагается, 11 июня поступит в российские клиники, сообщили вчера Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар».
Коммерсантъ 02:31
Общество
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
Шоу-бизнес
Елена Воробей заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Воробей выставила на продажу свою квартиру в Черногории, расположенную у морского побережья, поскольку последние три месяца у нее практически нет работы из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 22:17
Политика
Владимир Путин сегодня может объявить дату голосования по Конституции
По словам собеседников издания, власти хотят отметить своего рода победу над вирусом, чтобы у людей поднялось настроение, и на этом фоне провести голосование по поправках в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Общество
Мишустин: Мораторий на налоговые проверки бизнеса продлен до 30 июня
"Подписано постановление, которое продлевает мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня", - объявил премьер.
РЕН ТВ 03:46
Футбол
«Зенит» продлил контракт с Сергеем Семаком
Санкт-Петербург, 1 июня 2020, 10:19 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
REGNUM 03:19
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Происшествия
Протестующие в США пытались сжечь историческую «церковь президентов»
Участники акций протеста рядом с Белым домом в Вашингтоне осквернили и подожгли историческую "церковь президентов", сообщает телеканал NBC4Washington.
РИА Новости 05:11
Общество
Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО
Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик проехал через толпу протестующих
Большой грузовик проехал через толпу протестующих на мосту в Миннеаполисе (штат Миннесота), сообщает департамент общественной безопасности Миннесоты.
РБК вчера в 20:48
Единоборства
Джон Джонс отказался от титула UFC
Vprognoze.ru 02:57
Футбол
Санчо получил жёлтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде
Чемпионат вчера в 13:39
Религия
Скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава
В возрасте 89 лет скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Об этом сообщается на сайте Чувашской митрополии.
Газета.Ru 03:50
Политика
Президент объявил 24 июня нерабочим днём
24 июня на Красной площади в Москве и в других городах России военные парады начнутся в 10:00 по местному времени.
Вести.Севастополь вчера в 04:36