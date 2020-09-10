На втором и третьем месте по продажам оказались Samsung Galaxy A10 и Samsung Galaxy A01 Core. При этом среди брендов самыми популярными после Samsung оказались устройства Honor и Xiaomi.

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