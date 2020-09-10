Общество
Газета DAILYSamsung Galaxy A51 стал самым популярным у россиян летом 2020 года
На втором и третьем месте по продажам оказались Samsung Galaxy A10 и Samsung Galaxy A01 Core. При этом среди брендов самыми популярными после Samsung оказались устройства Honor и Xiaomi.
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Назван самый популярный смартфон в России. Это Samsung дешевле 15 тысяч рублей
Российская газета09:49
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Авто
АвтоВАЗ запустил производство специальной серии модели Lada 4x4
Автоновости дня 07:26
Общество
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката
Минюст планирует внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 11:55
Происшествия
17-летней москвичке велели раздеться на собеседовании
В Москве 17-летняя девушка пожаловалась на то, что ей велели раздеться на собеседовании на должность модели-промоутера для дегустации шоколада.
Lenta.ru 11:40
Общество
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
Ранее стало известно, что врачи вывели Навального из искусственной комы.
Газета.Ru 09:38
Автоспорт
«Рейсинг Пойнт» объявил о подписании контракта с Феттелем
Феттель подписал контракт с «Рейсинг Пойнт», который со следующего сезона будет переименован в «Астон Мартин» и получит статус заводской команды.
REGNUM 04:20
Происшествия
В Москве поймали застрелившего «короля торговых палаток» киллера
В Москве поймали киллера, который в феврале 2018 года застрелил 42-летнего азербайджанского бизнесмена Анара Алиева, считавшегося «королем торговых палаток».
Lenta.ru 07:37
Политика
В Кремле оценили решение Сербии о приостановке участия в учениях ОДКБ
Россия уважает решение Сербии на полгода отменить любые совместные военные учения с другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ru 08:56
Общество
В 11 регионах России зафиксированы вспышки коронавируса
Всплески заболеваемости коронавирусом регистрируются в 11 регионах России, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
Ведомости 09:00
Общество
Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре
Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметки 09:31
Шоу-бизнес
Сын запретил Королевой пользоваться услугами суррогатной матери
Певица с супругом уже ждут внуков Звезда российской поп-сцены Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, давно мечтали о втором ребенке — пара вместе уже более 17 лет.
WomanHit.ru 10:27
Здоровье
Проктолог Малышев перечислил ранние симптомы рака кишечника
Evo-rus.com 07:34
Политика
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
RT на русском 11:02
Происшествия
Прокуратура Италии расследует смерть русской модели
Прокуратура Италии проводит расследование смерти модели из России Галины Федоровой, которая погибла в районе итальянского острова Сардиния, сообщает агентство Ansa.
РИА Новости 10:13
Экономика
Уход золота станет ударом по финансовой гегемонии США
Страны мира вывозят золото из США Китайское издание Sohu считает, что 13 государств могут попытаться забрать золото из американских хранилищ.
Экономика сегодня 11:47
Киберспорт
Fng подписал контракт с Alliance
CyberSport.ru 10:30
Политика
В Латинскую Америку поставят до 100 млн доз вакцины «Спутник V»
В Латинскую Америку будет поставлено до 100 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
RT на русском 11:38
Общество
Жителям четырех регионов России начнут бесплатно проводить газ
Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ. Об этом 10 сентября сообщил ТАСС со ссылкой на Минэнерго России.
Известия 11:08
Политика
Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева
Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM вчера в 23:25
Политика
США внесли в санкционный список трех россиян и украинского депутата
Вашингтон внес в санкционный список трех граждан России и одного гражданина Украины за вмешательство в американские выборы.
Интерфакс 12:20
Экономика
Онлайн-торговля впервые превысила 10% от оборота ритейла в РФ
Доля интернет-торговли на российском рынке ритейла впервые превысила 10% по итогам первого полугодия, на которые пришлись ограничения работы магазинов из-за COVID-19.
Интерфакс 08:32
Кино
Умерла актриса из «Игры престолов» и фильма о Бонде Дайана Ригг
Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на дочь звезды, также актрису Рейчел Стерлинг, Ригг ушла из жизни из-за рака, который у нее обнаружили в марте.
Интерфакс 12:09
Политика
Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян
Председатель ЕР отмечает, что анализ нужно сделать с экономической и финансовой точек зрения.
Evo-rus.com 08:01
Шоу-бизнес
Новым образом удивила поклонников певица Вера Брежнева
На размещенном в соцсети видеоролике Брежнева появляется в необычном для себя образе - у нее прическа каре, при этом челка густая и прямая.
ИнфоСМИ вчера в 13:06
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» вернется персонаж, которого никто не ожидал увидеть
Сайт Redanian Intelligence сообщает, что во втором сезоне сериала «Ведьмак» появится весьма неожиданный персонаж из первого сезона.
Popcornnews.ru 05:30
Футбол
Галицкий построит новый стадион в Краснодаре и расширит парк
Снос имеющегося тренировочного стадиона позволит расширить имеющийся парк возле стадиона «Краснодар».
ФедералПресс 04:52
Общество
В Белоруссии задержан бывший глава президентского пула Лукашенко
Задержан бывший глава президентского пула журналистов Белоруссии Дмитрий Семченко, сообщает «Белсат». Силовики забрали его прямо из дома.
Общественная служба новостей 11:20