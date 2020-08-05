Гаджеты
ITZine.ruSamsung анонсировал планшеты Galaxy Tab S7 и S7+
Samsung во время презентации Unpacked 2020 5 августа представила два планшета Galaxy Tab S7. Это первый планшет с дисплеем 120 Гц. Есть две версии: Tab S7 с экраном размером 11 дюймов и S7+ с размером 12,4 дюйма.
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Экономика
Большинство застройщиков в России планируют снижение прибыли в 2020 году
Москва, 6 августа 2020, 00:43 — REGNUM Снижение выручки и прибыли своих компаний по итогам 2020 года планируют 77% российских застройщиков, говорится в результатах опроса о влиянии эпидемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC.
REGNUM 17:43
Кино
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
В Сети опубликовали ролик, в котором из первой части фильма о Гарри Поттере убрали волшебные палочки, заменив их на огнестрельное оружие.
Слово и Дело 11:22
Политика
ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
ЦИК России не будет направлять наблюдателей на выборы президента Белоруссии, поскольку не получал от белорусской стороны приглашения, а также не считает возможным направлять своих представителей в республику из-за пандемии коронавируса.
Страна Советов on-line 12:04
Кино
Джеймс Ганн раскрыл полное название нового «Отряда Самоубийц»
Режиссер Джеймс Ганн в свой день рождения продемонстрировал логотип нового фильма Отряд самоубийц, на нем изображено полное название картины.
iReactor 18:41
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM 17:00
Политика
Украинский журналист заявил о планах Минска выдать задержанных россиян
Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных россиян, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским президентом Александром Лукашенко.
Известия 20:07
Политика
Трамп вновь допустил, что взрыв в Бейруте был результатом атаки
Коммерсантъ 19:58
Шоу-бизнес
Максим Галкин похвастался своим новым спортивным мотоциклом
В «Инстаграм» Максима сегодня появились несколько фотографий, где Галкин запечатлён рядом со своим новым транспортом - спортивным мотоциклом.
Bimru.ru 11:02
Происшествия
Судно Rhosus с «опасным грузом» задерживали в Испании в 2013 году
Судно Rhosus, с которого, вероятно, была конфискована взорвавшаяся в Бейруте (Ливан) аммиачная селитра, задерживали в порту Севильи в июле 2013 года, сообщается на сайте минтранса Испании 5 августа.
Известия 15:23
Футбол
«Милан» интересуется полузащитником «Зенита» Барриосом
Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос попал в сферу интересов «Милана».
Metaratings 13:46
Политика
Госдеп в докладе назвал Россию ведущей угрозой в плане дезинформации
США считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды.
ТАСС 20:13
Здоровье
Горбольницу №1 в Чите перепрофилируют в больницу скорой помощи
Министерство здравоохранения Забайкальского края перепрофилирует городскую клиническую больницу №1 в Чите в больницу скорой помощи, сообщается 5 августа на сайте министерства.
Чита.Ру 00:10
Здоровье
Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью
Осенью 2020 года в Россию придут три новых штамма вируса гриппа, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 16:48
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
Происшествия
Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП
На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14.
Газета.Ru 11:18
Футбол
Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru 16:22
Политика
Трамп может объявить о согласии участвовать в выборах не в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп может объявить о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства, находясь в помещении Белого дома, отведенном для первой леди, а не в рабочем Овальном кабинете.
ТАСС 19:48
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
Кино
Появился трейлер сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками»
На YouTube-канале HBO Max вышел трейлер нового фантастического сериала Ридли Скотта «Воспитанный волками».
Игромания.ру 13:42
Общество
В Турции после открытия границ выросло число заражений коронавирусом
В Турции растет число случаев заражения коронавирусом, сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Коммерсантъ 04:27
Политика
Кандидат в президенты Белоруссии призвал обновить договор с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев в интервью РИА Новости заявил, что Москва и Минск должны заключить новый союзный договор.
RT на русском 03:27
Общество
Травоману пришло письмо с угрозами. Обещают нанести вред его девушке и близким, если не удалит ролики про Дахака
Травоман опубликовал письмо, которое пришло к нему после того, как Дахак призвал игнорировать его в матчмейкинге.
Cyber.sports.ru 11:18
Авто
СМИ сообщили о планах Ozon запустить онлайн-продажу автомобилей
Онлайн-ретейлер Ozon и группа компании «Автомир» запускают онлайн-продажу автомобилей.
РБК 18:01
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
УАЗ опубликовал рендеры внедорожника УАЗ «Хантер» нового поколения.
Тарантас Ньюс 10:51
Экономика
Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Министерство финансов России предложило Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение, подняв ставку налога на дивиденды до 15%, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 09:12
Политика
Вашингтон намерен продлить запрет СБ ООН на поставки оружия в Иран
Напомним, ранее представитель Соединенных Штатов Америки в ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон ожидает от России и Китая использования права вето при голосовании по продлению запрета на поставки Ирану вооружений.
ИА Красная Весна 16:31
Политика
Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко
Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ru 15:40