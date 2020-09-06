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Экономика сегодня
Экономика сегодня

Samsung инвестирует в строительство самого большого в мире фармзавода

Ожидается, что новый завод станет самым большим в мире — его рабочие площади превысят 230 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal. Samsung готовится занять лидирующие позиции в одной из самых перспективных отраслей производства.В источнике
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Экономика сегодня

Samsung инвестирует в строительство самого большого в мире фармзавода

Экономика сегодня02:17
ИА Красная Весна

Как заработать на пандемии: Samsung построит фармацевтический суперзавод

ИА Красная Весна4 сентября в 13:04
Интерфакс

Samsung построит крупнейший в мире фармзавод за $2 млрд

Интерфакс4 сентября в 10:31
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РКЦ «Прогресс» сообщил о начале производства «Союза-5» в 2021 году

Изготовление новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» стартует в середине следующего года, заявил 6 сентября генеральный директор Самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
РКЦ «Прогресс» сообщил о начале производства «Союза-5» в 2021 году
Известия23:09
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона

По словам Месси, президент «Барселоны» всё время откладывал обсуждение этой темы и обещал футболисту, что в конце сезона обязательно отпустит его в соответствии с условиями контракта.
RT на русскомвчера в 17:31

Россиянам могут упростить процедуру получения налогового вычета

Вычет начислят гражданину, если у ФНС будут сведения о полученном налогоплательщиком ипотечном кредите, инвестиционном счете, а также подтверждение от финансовых организаций расходов россиянина, пишет РИА Новости.
Слово и Дело3 сентября в 03:44
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Сербский чиновник возмутился постом Захаровой о стульях в Белом доме

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился публикацией официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США.
Lenta.ru01:18
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МИД Германии прокомментировал ситуацию с Навальным

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ожидает от Москвы действий в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры.
РИА Новости20:36
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa4 сентября в 04:56
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