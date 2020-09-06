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Ожидается, что новый завод станет самым большим в мире — его рабочие площади превысят 230 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal. Samsung готовится занять лидирующие позиции в одной из самых перспективных отраслей производства.