Технологии

Газета.RuГазета.RuSamsung стал блокировать умные телевизоры россиян

Российские читатели издания TJournal, которые являются обладателями телевизоров Samsung, пожаловались на блокировку устройств с Smart-функциями. Так, один из них рассказал, что на аппарате не запускаются приложения и вылезло уведомление о том, что телевизор не работает полноценно в данном регионе.
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с чего всё началось
Блокировка некоторых функций телевизоров Samsung на территории России связана с тем, что они не получили сертификаты для использования в стране, говорится в официальном заявлении
 Samsung Electronics, доступном на сайте российского представительства.
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