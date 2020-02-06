с чего всё началось

Российские читатели издания TJournal, которые являются обладателями телевизоров Samsung, пожаловались на блокировку устройств с Smart-функциями. Так, один из них рассказал, что на аппарате не запускаются приложения и вылезло уведомление о том, что телевизор не работает полноценно в данном регионе.

Политика Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти» Накануне советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении российской "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.

Общество Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Экономика РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.

Кино «Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории Комедия "Холоп", снятая режиссером Климом Шипенко, стала самым кассовым отечественным фильмом в новейшей российской истории, обогнав по размерам кассовых сборов предыдущего рекордсмена – картину "Движение вверх".

Политика Володин объяснил демографический провал России курсом СССР Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Политика Группа российских детей вернулась из Сирии на родину Как сообщалось, ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в ходе рабочего визита в Сирию вывезла из лагеря "Аль-Холь" 35 российских детей, однако самолет из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву только с 26 детьми.

Политика Виктор Томенко принимает участие в заседании президиума Госсовета 6 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко принимает участие в совместном расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию.

Гаджеты Xiaomi Mi 10 получит оперативную память LPDDR5 Уже подтверждено, что Xiaomi Mi 10 станет одним из первых аппаратов с новейшей технологией оперативной памяти.

Происшествия Суд оставил под стражей алтайского депутата Андрея Волкова Алтайский краевой суд оставил в силе решение Центрального районного суда, который ранее приговорил депутата краевого Заксобрания Андрея Волкова к пяти годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей за растрату и хищение.