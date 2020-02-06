Технологии

Lenta.ruLenta.ruSamsung начала блокировать телевизоры россиян

Владельцы телевизоров Samsung из России и стран СНГ рассказали о блокировке оборудования. В компании объяснили блокировку следованию внутренним правилам и законам, передает TJournal. О том, что Samsung начала блокировать Smart-функции телевизоров россиян, рассказали читатели издания.
Читать в источнике
Комментировать264
с чего всё началось
Что интересно, начало условной “войны” было объявлено
 лишь зимой 2020 года — именно тогда производитель начал блокировать доступ к приложениям и другим функциям Smart-TV в своих устройствах.
Ferraвчера в 07:47

Подробнее о событии

«Кусок корейского барахла»: россияне пожаловались на блокировку Smart TV

Телеканал 360°08:09

Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры

Ferraвчера в 07:47

Samsung блокирует телевизоры российских пользователей. Что с этим делать

Российская газета02:55

Samsung начал блокировать «серые» Smart TV, выводя сообщение «This TV is not fully functional in this region»

КМВ Новостивчера в 05:50

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Lenta.ru09:01

Россияне и жители СНГ пожаловались на блокировку телевизоров Samsung

Общественное телевидение России10:00

Samsung объяснил блокировку своих «умных» телевизоров в России

РБК14:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
Политика

Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения

Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 16:32
Культура

Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык

Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.
ФАН 11:37
Экономика

OMV вложила в «Северный поток — 2» 113 миллионов евро в 2019 году

РИА Новости 01:47
Наука

Из графена сделали прозрачную однопиксельную камеру светового поля

Ученые создали прототип фотодетектора из графена, который способен регистрировать объемное изображение (правда, всего из одного пикселя).
N+1 05:22
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости 09:34
Здоровье

Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания.
Вести.Ru 10:40
Политика

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru 01:22
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Известия 12:04
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru 14:08
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

RT на русском 10:30
Общество

Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
RT на русском 08:03
Хоккей

Россия проиграла Финляндии на шведском этапе Еврохоккейтура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче шведского этапа Евротура.
Коммерсантъ 14:03
Политика

Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

В Кремле объявили место проведения переговоров президентов России и Беларуси. "РГ" уже сообщала, что встреча состоится 7 февраля в России.
Российская газета 09:09
Спорт

Винер-Усманова подтвердила, что Солдатова здорова

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что гимнастка Александра Солдатова абсолютно здорова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:17
Авто

Созданная в России бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива

В России разработана новая бесступенчатая трансмиссия, способная сэкономить до 30% топлива.
Picsnews.net 07:16
Общество

В сети выставили на продажу персональные данные клиентов МФО

Отмечается, что база содержит в себе Ф.И.О. клиентов, их даты рождения, номера телефонов, паспортные данные, а также адреса электронной почты.
Мир новостей 05:13
Хоккей

Александр Овечкин оформил третий хет-трик за последние шесть матчей

ИноПроСпорт вчера в 03:11
Политика

Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде

Российская газета 07:29
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
РИА Новости 06:52
Киберспорт

Dendi: «В один момент вечером Cooman сообщил, что Virtus.pro позвала его в команду»

Капитан и основатель B8 Esports Данил Dendi Ишутин рассказал, что изначально команда планировала играть квалификации на мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 с Зауром Cooman Шахмурзаевым.
CyberSport.ru 10:58
Экономика

Более 70% жителей РФ предпочитают тратить по минимуму

Большинство жителей России (71%) уверены, что в начале 2020 года лучше тратить по минимуму, откладывая как можно больше на будущее (в 2019 году — 67%).
REGNUM 02:51
Киберспорт

Авторы Metro Exodus опубликовали скриншоты дополнения Sam’s Story

1/4 Скриншот взят из официальной группы игры во «ВКонтакте» Sam's Story станет доступно для скачивания 11 февраля на ПК, PS4, Xbox One и Google Stadia.
CyberSport.ru 07:29
Футбол

Гвардиола назвал самое болезненное поражение в своей карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил о самом болезненном поражении в своём тренерской карьере.
Евро-футбол.ру 06:46
Армия и оружие

Начальник Генштаба России и главком ВС НАТО встретились в Баку

В Баку начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с главкомом вооруженных сил НАТО Тодом Уолтерсом.
Московский Комсомолец 09:25
Футбол

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы

«Манчестер Сити» почтил память жертв мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой погибли 8 игроков «Манчестер Юнайтед», 2 тренера «красных дьяволов», 1 сотрудник клуба, 10 других пассажиров и 2 члена экипажа.
Чемпионат 04:28
Политика

В Чувашии создали новое министерство

Вновь созданному министерству переданы функции в сфере промышленности и электроэнергетики, которые исполняло министерство экономического развития, промышленности и торговли.
REGNUM 04:55
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service вчера в 06:17
Происшествия

На ставропольскую мать-вегетарианку завели дело из-за истощения дочери

Уголовное дело возбуждено в Ставропольском крае против матери-вегетарианки, у которой органы опеки забрали истощенную полуторагодовалую дочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Кисловодска.
Интерфакс 14:15
Происшествия

Обвиненный в госизмене россиянин изобличал иностранных разведчиков

Обвиненный в государственный измене 69-летний Виктор Королев изобличал иностранных разведчиков на территории России.
Lenta.ru 08:44
Энергетика

Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
РБК 13:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное