Технологии

Lenta.ruLenta.ruSamsung начала блокировать телевизоры россиян

Владельцы телевизоров Samsung из России и стран СНГ рассказали о блокировке оборудования. В компании объяснили блокировку следованию внутренним правилам и законам, передает TJournal. О том, что Samsung начала блокировать Smart-функции телевизоров россиян, рассказали читатели издания.
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с чего всё началось
Что интересно, начало условной “войны” было объявлено
 лишь зимой 2020 года — именно тогда производитель начал блокировать доступ к приложениям и другим функциям Smart-TV в своих устройствах.
Ferraвчера в 07:47

Подробнее о событии

Samsung начал блокировать «серые» Smart TV, выводя сообщение «This TV is not fully functional in this region»

КМВ Новостивчера в 05:50

Россияне и жители СНГ пожаловались на блокировку телевизоров Samsung

Общественное телевидение России10:00

Samsung блокирует телевизоры российских пользователей. Что с этим делать

Российская газета02:55

«Кусок корейского барахла»: россияне пожаловались на блокировку Smart TV

Телеканал 360°08:09

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Lenta.ru09:01

Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры

Ferraвчера в 07:47

«Сами виноваты, исправлять не собираемся»: Samsung ответила на жалобы жителей России о заблокированных телевизорах

Царьград10:35
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
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Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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В Москве умер сын экс-президента Киргизии

В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева Айдар.
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Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса

Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
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Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Путин обсудит с Лукашенко в Сочи российско-белорусское сотрудничество

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Шоу-бизнес

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Китайские гиганты Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo объединяют усилия, чтобы создать платформу, призванную конкурировать с магазином Google Play, рассказали агентству Reuters информированные источники.
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РИА Новости 03:43
Футбол

Месси во время тренировки поругался с тер Штегеном

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси во время тренировки повздорил с немецким голкипером Марком-Андре тер Штегеном, утверждает El Pais.
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"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
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МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе

МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
RT на русском 03:58
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Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes.
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Российский "Зенит" разгромил грузинский "Сабуртало" в товарищеском матче, который состоялся в рамках сбора петербургской команды в Испании.
Газета.Ru 12:24
Футбол

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РБК 05:05
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Первый фрегат с российским двигателем спустят на воду до 1 июля

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Вести.Ru вчера в 09:04
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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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