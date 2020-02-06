с чего всё началось

Владельцы телевизоров Samsung из России и стран СНГ рассказали о блокировке оборудования. В компании объяснили блокировку следованию внутренним правилам и законам, передает TJournal. О том, что Samsung начала блокировать Smart-функции телевизоров россиян, рассказали читатели издания.

Авто Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.

Энергетика Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.

Технологии Huawei и Xiaomi решили создать конкурента Google Play Китайские гиганты Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo объединяют усилия, чтобы создать платформу, призванную конкурировать с магазином Google Play, рассказали агентству Reuters информированные источники.

Политика Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.

Экономика Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes.

Происшествия В Москве задержаны расхитители препаратов для онкобольных В Москве пресекли деятельность группы медиков, которые подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общество Минкульт Татарстана объяснил свадьбу дочери министра в музее Минкульт Татарстана прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что ради церемонии заключения брака дочери министра Ирады Аюповой 2 февраля в Казани была закрыта Галерея современного искусства музея ИЗО РТ.

Шоу-бизнес Кристина Асмус на Мальдивах поймалась на фотошопе Подписчики тут же высмеяли неудачный фотошоп Кристины Асмус, а кто-то даже сделал репост неудачного снимка к себе на страницу.