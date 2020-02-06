Технологии

Lenta.ruLenta.ruSamsung начала блокировать телевизоры россиян

Владельцы телевизоров Samsung из России и стран СНГ рассказали о блокировке оборудования. В компании объяснили блокировку следованию внутренним правилам и законам, передает TJournal. О том, что Samsung начала блокировать Smart-функции телевизоров россиян, рассказали читатели издания.
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с чего всё началось
Что интересно, начало условной “войны” было объявлено
 лишь зимой 2020 года — именно тогда производитель начал блокировать доступ к приложениям и другим функциям Smart-TV в своих устройствах.
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Подробнее о событии

Samsung начал блокировать «серые» Smart TV, выводя сообщение «This TV is not fully functional in this region»

КМВ Новостивчера в 05:50

Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры

Ferraвчера в 07:47

«Сами виноваты, исправлять не собираемся»: Samsung ответила на жалобы жителей России о заблокированных телевизорах

Царьград10:35

«Кусок корейского барахла»: россияне пожаловались на блокировку Smart TV

Телеканал 360°08:09

Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Lenta.ru09:01

Россияне и жители СНГ пожаловались на блокировку телевизоров Samsung

Общественное телевидение России10:00

Samsung блокирует телевизоры российских пользователей. Что с этим делать

Российская газета02:55
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Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
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Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.
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Политика

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.
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В Вашингтоне отказались требовать смены правительства сирийского президента Башара Асада.
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Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.
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Танец главного таможенника Украины со стриптизершами попал на видео

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Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным

По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.
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Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

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Продажи новых автомобилей в России выросли в январе

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