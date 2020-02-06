Технологии
Lenta.ruSamsung начала блокировать телевизоры россиян
Владельцы телевизоров Samsung из России и стран СНГ рассказали о блокировке оборудования. В компании объяснили блокировку следованию внутренним правилам и законам, передает TJournal. О том, что Samsung начала блокировать Smart-функции телевизоров россиян, рассказали читатели издания.
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с чего всё началось
Что интересно, начало условной “войны” было объявлено лишь зимой 2020 года — именно тогда производитель начал блокировать доступ к приложениям и другим функциям Smart-TV в своих устройствах.Ferraвчера в 07:47
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Россияне и жители СНГ пожаловались на блокировку телевизоров Samsung
Общественное телевидение России10:00
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