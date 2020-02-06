с чего всё началось

Владельцы телевизоров Samsung из России и стран СНГ рассказали о блокировке оборудования. В компании объяснили блокировку следованию внутренним правилам и законам, передает TJournal. О том, что Samsung начала блокировать Smart-функции телевизоров россиян, рассказали читатели издания.

Общество Путин предложил наказывать наживающиеся на коронавирусе аптеки Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости выявления аптек, который завышают цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Спорт Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.

Экономика Потанин возглавил список богатейших россиян Первое место в списке российских миллиардеров по версии журнала Forbes занял владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин.

Энергетика Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти из-за коронавируса Технический комитет ОПЕК+ (включает страны ОПЕК, Россию и другие нефтедобывающие страны) рекомендовал сократить добычу нефти на 600 000 барр. в сутки до июня, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.

Происшествия Силовики задержали министра транспорта Карелии Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.

Политика Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.

Политика Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС и провел ряд перестановок в системе силовых ведомств.

Авто Renault Duster второго поколения выходит на новый рынок Как пишет «Авторевю», в скором времени кроссовер Renault Duster второго поколения появится в продаже на территории Южной Америки.

Политика Путин призвал ликвидировать «вузы-пустышки» Президент РФ Владимир Путин поставил задачу продолжить ликвидировать «вузы-пустышки» — частные учебные заведения без лицензии Минобразования и с похожими названиями.

Общество Танец главного таможенника Украины со стриптизершами попал на видео Глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов попал на видео во время танца со стриптизершами в одном из самых дорогих клубов Киева Queen.

Технологии Уровень излучения iPhone 11 Pro оказался запредельным По результатам тестов независимой лаборатории выяснилось, что уровень излучения iPhone 11 Pro более чем в 2 раза превышает норму, но при этом смартфон может использоваться в США.

Авто Российская бесступенчатая трансмиссия экономит до 30% топлива Курганские ученые работают над бесступенчатой механической коробкой передач, которая может улучшить динамику разгона автомобиля и снизить расход топлива до 30%.

Экономика Эксперт объяснил, как траты из ФНБ увеличат темпы роста экономики РФ Как напомнил Максименко, и экономист Антон Силуанов, и глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечали, что подобные темпы расходования средств «излишков» в 7% ВВП способны увеличить потенциальные темпы роста экономики, но без ущерба для макроэкономической стабильности.

Авто Продажи новых автомобилей в России выросли в январе Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в январе 2020 года выросли на 1,8% до 102 102 единиц, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).