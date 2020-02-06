Технологии

Lenta.ruLenta.ruSamsung начала блокировать телевизоры россиян

Владельцы телевизоров Samsung из России и стран СНГ рассказали о блокировке оборудования. В компании объяснили блокировку следованию внутренним правилам и законам, передает TJournal. О том, что Samsung начала блокировать Smart-функции телевизоров россиян, рассказали читатели издания.
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с чего всё началось
Блокировка некоторых функций телевизоров Samsung на территории России связана с тем, что они не получили сертификаты для использования в стране, говорится в официальном заявлении
 Samsung Electronics, доступном на сайте российского представительства.
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