с чего всё началось

Владельцы телевизоров Samsung из России и стран СНГ рассказали о блокировке оборудования. В компании объяснили блокировку следованию внутренним правилам и законам, передает TJournal. О том, что Samsung начала блокировать Smart-функции телевизоров россиян, рассказали читатели издания.

Здоровье Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Хоккей Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.

Авто Представлен гибридный кроссовер Haval Concept H В рамках выставки Auto Expo, которая проходит в Нью-Дели, состоялся локальный дебют дочерней марки Haval, причем среди уже известных серийных машин оказалась мировая премьера — подзаряжаемый гибридный кроссовер Haval Concept H. Пока это шоу-кар, но явных признаков далекой от массового производства фантазии у него нет.

Общество ПФР подготовил примеры заполнения новой формы СЗВ-ТД С 2020 года работодатели обязаны ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направлять в Фонд сведения о трудовой деятельности работников (форма СЗВ-ТД) для формирования электронных трудовых книжек.

Игры Sony запустила страницу консоли PlayStation 5 В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.

Происшествия В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам В Москве задержали следователя по особо важным делам, который получил взятку в размере 4,3 млн руб. По данным столичного главка СК, сотрудник правоохранительных органов получил деньги от родственника одного из обвиняемых, проходящего по уголовному делу.

Общество Путин удивился успехам лауреатов премии президента Президент России Владимир Путин удивился, как в таком молодом возрасте лауреаты премии президента в области науки и инноваций смогли добиться конкретных результатов и сделать открытия, а также пригласил их поучаствовать в совете по науке, который состоится сразу после вручения премий.

Политика США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил журналистам, что в России "скоро узнают", что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не останется безнаказанной.

Политика Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.

Энергетика Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.