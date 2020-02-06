Технологии
Lenta.ruSamsung начала блокировать телевизоры россиян
Владельцы телевизоров Samsung из России и стран СНГ рассказали о блокировке оборудования. В компании объяснили блокировку следованию внутренним правилам и законам, передает TJournal. О том, что Samsung начала блокировать Smart-функции телевизоров россиян, рассказали читатели издания.
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Политика
Абэ заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему Курильских островов и подписать мирный договор с Россией.
Здоровье
Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян
Новый тип коронавируса может быть включен в систему мониторинга коллективного иммунитета россиян, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Армия и оружие
Первый полет обновленного ракетоносца Ту-160М показали на видео
Как сообщили в Минобороны РФ, первый полет модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М длительностью 34 минуты прошел штатно, у экипажа замечаний нет.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Политика
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Здоровье
Врач определил идеальное для здоровья количество секса
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Авто
Представлен гибридный кроссовер Haval Concept H
В рамках выставки Auto Expo, которая проходит в Нью-Дели, состоялся локальный дебют дочерней марки Haval, причем среди уже известных серийных машин оказалась мировая премьера — подзаряжаемый гибридный кроссовер Haval Concept H. Пока это шоу-кар, но явных признаков далекой от массового производства фантазии у него нет.
Общество
ПФР подготовил примеры заполнения новой формы СЗВ-ТД
С 2020 года работодатели обязаны ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направлять в Фонд сведения о трудовой деятельности работников (форма СЗВ-ТД) для формирования электронных трудовых книжек.
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Кино
В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
Политика
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь по особо важным делам
В Москве задержали следователя по особо важным делам, который получил взятку в размере 4,3 млн руб. По данным столичного главка СК, сотрудник правоохранительных органов получил деньги от родственника одного из обвиняемых, проходящего по уголовному делу.
Общество
Путин удивился успехам лауреатов премии президента
Президент России Владимир Путин удивился, как в таком молодом возрасте лауреаты премии президента в области науки и инноваций смогли добиться конкретных результатов и сделать открытия, а также пригласил их поучаствовать в совете по науке, который состоится сразу после вручения премий.
Космос
Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
Политика
США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил журналистам, что в России "скоро узнают", что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не останется безнаказанной.
Происшествия
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
Наука
Капля воды осветит сто светодиодных ламп: на основе капель создан уникальный генератор электричества
Специалисты Университета Гонконга создали уникальный генератор электричества на основе капель.
Политика
Путин назначил нового главу Уральского управления СКР
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового главы Уральского управления СКР.
Политика
Сенаторов в России предлагается назначать пожизненно
Как сообщает ТАСС, на обсуждение внесена инициатива, согласно которой российские сенаторы будут оставаться на посту пожизненно.
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Общество
В Москве умер сын экс-президента Киргизии Аскара Акаева
В Москве скончался 43-летний Айдар Акаев — сын первого президента Киргизии Аскара Акаева. У мужчины внезапно остановилось сердце.
Футбол
Вслед за «Реалом» из Кубка Испании выбыла «Барселона»
"Атлетик" выиграл 1:0 и вышел в полуфинал. "Барселона" вслед за "Реалом" завершила поход за Кубком.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки
Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Политика
Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти
Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.
Хоккей
Кучеров отметился голом и передачей в 500-м матче в НХЛ
«Тампа» обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:2.