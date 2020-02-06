с чего всё началось

Российские читатели издания TJournal, которые являются обладателями телевизоров Samsung, пожаловались на блокировку устройств с Smart-функциями. Так, один из них рассказал, что на аппарате не запускаются приложения и вылезло уведомление о том, что телевизор не работает полноценно в данном регионе.

Общество СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов» Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.

Экономика Банк России ждет дальнейшего снижения ипотечных ставок Глава ЦБ отметила, что такое снижение не является пределом и будет дальнейшее уменьшение ипотечных ставок, сообщает ТАСС.

Политика Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Экономика В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.

Здоровье В Екатеринбурге создают обсервационную зону для прибывших из Китая Площадки для наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем создаются во всех регионах в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ.

Общество Финляндия первой в ЕС начнет добывать промышленный уран Отмечается, что сейчас ни в одном государстве Евросоюза уран не добывают, поэтому Финляндия может стать единственной добывающей из стран ЕС.

Здоровье Побочным эффектом от злоупотребления Виагрой может стать дальтонизм В ходе исследования учеными было выявлено, что при применении силденафила - действующего вещества Виагры- в дозах, выше рекомендуемых медиками, одним из побочных эффектов является развитие дальтонизма.

Единоборства Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов перед очным поединком, передает корреспондент "Газеты.Ru".

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Авто Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили В декабре автопилот обновился до последней версии, но далее, после очередного аудита программ, компания Tesla просто дистанционно отключила эту систему без уведомления владельца.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Общество В ФАС заявили о дефиците медицинских масок у производителей «Антимонопольным ведомством выявлены факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию», — сообщили в ФАС.

Происшествия В Москве арестовали двух фигурантов дела о поджоге Никулинского суда Пресненский суд Москвы арестовал стюарда авиакомпании Utair Рафиза Галимова по делу о поджоге Никулинского суда Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.