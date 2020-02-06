с чего всё началось

Жители России начали жаловаться на внезапную блокировку своих смарт-телевизоров бренда Samsung - на экране устройства отображалась надпись, что оно не может работать в данном регионе, из-за чего часть функций оказалась недоступна.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Происшествия В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области Давида Сарабашяна, обвиняемого в насилии и убийствах пяти девушек, сообщает СУСК России по региону.

Политика Вылет части российской делегации в Сочи задерживается Вылет российских журналистов и части делегации в Сочи, где должны пройти переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, задерживается из-за погодных условий.

Общество Посол в Анкаре назвал число россиян, умерших на отдыхе в Турции Более 150 граждан РФ погибли в прошлом году на средиземноморских курортах Турции и 31 - в стамбульском консульском округе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

Политика Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти» Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления Вашингтона о том, что США готовы ввести в ближайшее время санкции в отношении российской "Роснефти".

Происшествия У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.

Гаджеты Microsoft Surface Duo замечен на публике Ещё в октябре Microsoft представила Surface Duo, но тогда же заявила, что устройство не выйдет до зимних праздников 2020 года.

Политика Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.

Политика В США демократы наконец определили победителя кокусов в штате Айова Победителем кокусов (выборы кандидата на ноябрьские президентские выборы) Демократической партии США в штате Айова стал бывший мэр города Саут-Бенд Питер Буттиджич, 7 февраля сообщает Financial Times.

Происшествия В аэропорту Стамбула разбился самолет Прии жесткой посадке пострадали 52 человека. В результате ЧП самолет развалился на три части.