Технологии
Газета.RuSamsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян
Жители России начали жаловаться на внезапную блокировку своих смарт-телевизоров бренда Samsung - на экране устройства отображалась надпись, что оно не может работать в данном регионе, из-за чего часть функций оказалась недоступна.
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с чего всё началось
Что интересно, начало условной “войны” было объявлено лишь зимой 2020 года — именно тогда производитель начал блокировать доступ к приложениям и другим функциям Smart-TV в своих устройствах.Ferra05 февраля в 07:47
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Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры
Ferra05 февраля в 07:47
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
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