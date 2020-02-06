Технологии

Газета.RuГазета.RuSamsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян

Жители России начали жаловаться на внезапную блокировку своих смарт-телевизоров бренда Samsung - на экране устройства отображалась надпись, что оно не может работать в данном регионе, из-за чего часть функций оказалась недоступна.
Читать в источнике
Комментировать1101
с чего всё началось
Что интересно, начало условной “войны” было объявлено
 лишь зимой 2020 года — именно тогда производитель начал блокировать доступ к приложениям и другим функциям Smart-TV в своих устройствах.
Ferra05 февраля в 07:47

Подробнее о событии

Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры

Ferra05 февраля в 07:47

Samsung объяснил блокировку своих «умных» телевизоров в России

РБКвчера в 14:31

Samsung продолжает блокировку телевизоров не только в России но и в СНГ

КМВ Новости01:39

Samsung начал блокировать некоторые модели умных телевизоров россиян

РИА Новостивчера в 19:51

Samsung объяснил, почему стал блокировать функции Smart TV

Телеканал 360°вчера в 22:50

Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян

Газета.Ru01:27

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Российская газетавчера в 16:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
Наука

В Израиле смогли вырастить пальмы из семян времен Римской империи

Портал Поиск 03:00
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Политика

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
РБК вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Дочь Успенской покинула Россию после скандала

Как предают СМИ, Татьяна Плаксина после недавних интервью на телевидении покинула России.
VSE42.RU 02:26
Происшествия

В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области Давида Сарабашяна, обвиняемого в насилии и убийствах пяти девушек, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 01:56
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

REGNUM вчера в 11:51
Политика

Вылет части российской делегации в Сочи задерживается

Вылет российских журналистов и части делегации в Сочи, где должны пройти переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, задерживается из-за погодных условий.
RT на русском 01:40
Общество

Посол в Анкаре назвал число россиян, умерших на отдыхе в Турции

Более 150 граждан РФ погибли в прошлом году на средиземноморских курортах Турции и 31 - в стамбульском консульском округе, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
РИА Новости 02:37
Армия и оружие

Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Газета.Ru 01:42
Политика

Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления Вашингтона о том, что США готовы ввести в ближайшее время санкции в отношении российской "Роснефти".
Российская газета вчера в 20:34
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Газета.Ru 05 февраля в 12:25
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
REGNUM 02:05
Транспорт

В России готовят новые правила использования шипованных шин

На территории государства хотят ввести новые ограничения для владельцев шипованных шин.
Ореанда-Новости 05 февраля в 10:48
Политика

Путин ввел в состав Совета по нацпроектам Мишустина и Орешкина

Российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
РЕН ТВ 01:52
Гаджеты

Microsoft Surface Duo замечен на публике

Ещё в октябре Microsoft представила Surface Duo, но тогда же заявила, что устройство не выйдет до зимних праздников 2020 года.
3DNews 02:32
Общество

ФАС сообщила о росте оптовых цен на медицинские маски

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала существенный рост оптовых цен на медицинские маски в оптовом сегменте.
Известия 03:12
Культура

Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском

Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Газета.Ru 02:51
Политика

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 02:04
Политика

Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции.
РИА Новости вчера в 09:34
Политика

В США демократы наконец определили победителя кокусов в штате Айова

Победителем кокусов (выборы кандидата на ноябрьские президентские выборы) Демократической партии США в штате Айова стал бывший мэр города Саут-Бенд Питер Буттиджич, 7 февраля сообщает Financial Times.
Красная весна 02:56
Общество

Телеведущая Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии

Ранее многие российские эстрадные звезды признались, что получают почти такие же пенсии, как и остальные россияне.
Газета.Ru 01:29
Происшествия

В аэропорту Стамбула разбился самолет

Прии жесткой посадке пострадали 52 человека. В результате ЧП самолет развалился на три части.
BFM.ru 05 февраля в 10:51
Происшествия

В Уссурийске трехлетнюю девочку бабушка поселила в загоне с козлятами

В ведомстве рассказали, что детская спальня была обустроена по соседству с помещением, в котором хозяйка фермы содержала телят и козлят, а также хранила мешки с кормом для животных и ветеринарные препараты.
Кривое-зеркало.ру 05 февраля в 03:42
Киберспорт

Не прошло и года: Metro Exodus вернётся в Steam утром 15 февраля

Как сообщили разработчики, Metro Exodus станет доступна для покупки в цифровом магазине Valve уже в следующую субботу, 15 февраля 2020 года, в 8:00 по московскому времени.
3DNews 01:20
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

В четверг, 6 февраля, агентство городских новостей «Москва» сообщило, что Солдатову госпитализировали в одну из московских больниц после попытки суицида.
РБК вчера в 05:37
Экономика

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG.
РБК вчера в 16:01
Футбол

ФК «Ростов» получит из бюджета Ростовской области 525 млн рублей

В 2019 году из регионального бюджета был предоставлен грант в размере 525 млн рублей.
Бизнес-газета 02:12
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Общество

Роскачество дало советы по борьбе с детской зависимостью от онлайн-игр

Эксперты Роскачества составили перечень рекомендаций, которые помогут уберечь детей от зависимости от компьютерных игр, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное