Технологии
РИА НовостиSamsung объяснил блокировку «умных» телевизоров в России
Блокировка части функций телевизоров Samsung Electronics вызвана тем, что некоторые из них не получили сертификаты для использования в России. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании. Речь идет о сертификатах соответствия техническому регламенту ЕАЭС.
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ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» в Евролиге
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Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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Россия активно поддерживает консультации стран-экпортеров нефти для стабилизации рынка нефти с учетом последствий эпидемии коронавируса для мировой экономики.
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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.
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Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ
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Лавров прибыл в Мексику в четверг.
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МВД вернуло генерала из Росгвардии
Специалист по оружию и ЧОПам назначен на место арестованного полицейского Вместо арестованного в сентябре 2019 года Александра Мельникова должность первого замначальника главка МВД, обеспечивающего общественную безопасность, в соответствии с указом президента займет генерал Леонид Веденов.
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По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 28 тысяч.
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Суд Лондона отказался разблокировать активы семьи Минца на $572 млн
Высокий суд Лондона отказал Игорю Минцу разблокировать его активы на 572 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе банка "Траст".
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В индийском штате Керала из водопроводных кранов многоквартирного дома полился алкоголь.
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Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
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Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
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Региональные выборы в Германии привели к кризису в правительстве ФРГ
Результаты региональных выборов в Тюрингии привели к кризису внутри коалиции правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ, сообщает 5 февраля немецкое издание Die Welt.
Авто
Новый кроссовер Kia Sonet официально представили
Южнокорейская компания KIA представила на международном автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели концепт нового компактного кроссовера KIA Sonet.
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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
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Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.
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Обвиняемому в терроризме генералу СКР Музраеву продлили арест
Генерала обвиняют в терроризме по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова в 2016 году.
Футбол
«Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" в родных стенах одолел "Барселону". Встреча в Бильбао закончилась со счетом 1:0.
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ZTE анонсировала новый флагман Axon 10s Pro
Общество
Роскомнадзор проверит сообщения об утечке данных клиентов МФО
В базе содержатся данные более 1,2 млн клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец.