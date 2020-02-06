с чего всё началось

Блокировка части функций телевизоров Samsung Electronics вызвана тем, что некоторые из них не получили сертификаты для использования в России. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании. Речь идет о сертификатах соответствия техническому регламенту ЕАЭС.

Футбол Роналду на 35-летие подарили «гелендваген» Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который 5 февраля отметил свой юбилей – 35 лет, получил в подарок от друзей и близких новый автомобиль.

Гаджеты Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.

Культура Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.

Политика Великобритания после «Брексита» снимет с России некоторые пошлины После завершения переходного периода "Брексита", 31 декабря, Великобритания намерена снять пошлины на следующие виды товаров из России: алюминиевая фольга; ферросилиций (легирующий сплав железа и кремния); трубы бесшовные и трубы из черных металлов; фитинги для труб из черных металлов; мочевина и нитрат аммония.

Армия и оружие Герасимов встретился в Баку с главой ОВС НАТО в Европе Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.

Политика МВД вернуло генерала из Росгвардии Специалист по оружию и ЧОПам назначен на место арестованного полицейского Вместо арестованного в сентябре 2019 года Александра Мельникова должность первого замначальника главка МВД, обеспечивающего общественную безопасность, в соответствии с указом президента займет генерал Леонид Веденов.

Культура Американский актер Кирк Дуглас скончался Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.

Авто Новый кроссовер Kia Sonet официально представили Южнокорейская компания KIA представила на международном автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели концепт нового компактного кроссовера KIA Sonet.

Здоровье Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.

Общество Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов Документ предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения, однако премьер назвал предложенные санкции «непосильными», передает корреспондент РБК.