Технологии

РИА НовостиРИА НовостиSamsung объяснил блокировку «умных» телевизоров в России

Блокировка части функций телевизоров Samsung Electronics вызвана тем, что некоторые из них не получили сертификаты для использования в России. Об этом сообщается в заявлении на сайте компании. Речь идет о сертификатах соответствия техническому регламенту ЕАЭС.
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с чего всё началось
Блокировка некоторых функций телевизоров Samsung на территории России связана с тем, что они не получили сертификаты для использования в стране, говорится в официальном заявлении
 Samsung Electronics, доступном на сайте российского представительства.
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