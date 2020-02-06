с чего всё началось

В Samsung отметили, что телевизоры, сертифицированные для продажи в России, в полном наименовании модели оканчиваются на буквы RU. О том, что Samsung начала блокировать Smart-функции телевизоров россиян, ранее 6 февраля рассказали читатели TJournal.

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Культура Участники воронежского Платоновфеста приедут из 19 стран Более 400 артистов из 19 стран мира примут участие в X международном Платоновском фестивале искусств.

Происшествия Хабаровский суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу скрывающегося за границей сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как "крабовый король" и бывшего одним из крупнейших в России добытчиков краба.

Происшествия В Москве задержан соучастник убийства «Япончика» Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.

Хоккей Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.

Шоу-бизнес Комик показал Анну Седокову без фотошопа Недавно Седокова разместила в Инстаграме фото с программы «Импровизация». В кадре певица лежит на полу с Антоном.

Политика Трамп назвал процедуру импичмента «адом» Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что считает "адом" процедуру импичмента, которую, по его мнению, демократы начали по политическим мотивам.

Киберспорт Какие пять игр Ubisoft выпустит до 31 марта 2021 года? С 1 октября 2020-го по 31 марта 2021 года Ubisoft выпустит: Watch Dogs Legion Rainbow Six Quarantine новую Assassin's Creed новую Far Cry Gods & Monsters.

Культура Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.