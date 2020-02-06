Технологии
Lenta.ruSamsung объяснила блокировку телевизоров россиян
В Samsung отметили, что телевизоры, сертифицированные для продажи в России, в полном наименовании модели оканчиваются на буквы RU. О том, что Samsung начала блокировать Smart-функции телевизоров россиян, ранее 6 февраля рассказали читатели TJournal.
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с чего всё началось
Что интересно, начало условной “войны” было объявлено лишь зимой 2020 года — именно тогда производитель начал блокировать доступ к приложениям и другим функциям Smart-TV в своих устройствах.Ferraвчера в 07:47
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Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Культура
Участники воронежского Платоновфеста приедут из 19 стран
Более 400 артистов из 19 стран мира примут участие в X международном Платоновском фестивале искусств.
Политика
Великобритания отменит часть санкций в отношении России
Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
Происшествия
Хабаровский суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу скрывающегося за границей сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как "крабовый король" и бывшего одним из крупнейших в России добытчиков краба.
Наука
Процесс обучения живых организмов описали через обучение нейросетей
Ученые из Франции построили математическую теорию обучения живых организмов при обработке сенсорной информации.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
Шоу-бизнес
Комик показал Анну Седокову без фотошопа
Недавно Седокова разместила в Инстаграме фото с программы «Импровизация». В кадре певица лежит на полу с Антоном.
Фигурное катание
На первенстве России в Саранске состоится короткая программа девушек
В Саранске стартует юниорское первенство России по фигурному катанию. Сегодня, 6 февраля, состоится короткая программа девушек.
Происшествия
Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам за убийство
К 17 годам колонии строгого режима Московским областным судом приговорен брат Тельмана Исмаилова, экс-владельца Черкизовского рынка, Рафик Исмаилов, сообщает 6 февраля ИА «Интерфакс».
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Политика
Трамп назвал процедуру импичмента «адом»
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что считает "адом" процедуру импичмента, которую, по его мнению, демократы начали по политическим мотивам.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
Футбол
«Реал Сосьедад» выбил мадридский «Реал» из Кубка Испании
Мадридский "Реал" выбыл из Кубка Испании, проиграв в 1/4 финала одноклубникам из Сан-Себастьяна 3:4. Причем матч проходил на поле столичного клуба.
Армия и оружие
В НАТО пытаются доказать, что войска США в Европе только ради учений
Общество
В Колумбии умер личный киллер наркобарона Пабло Эскобара
Личный помощник и киллер колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Джон Хайро Веласкес скончался в Колумбии, сообщает RT.
Киберспорт
Какие пять игр Ubisoft выпустит до 31 марта 2021 года?
С 1 октября 2020-го по 31 марта 2021 года Ubisoft выпустит: Watch Dogs Legion Rainbow Six Quarantine новую Assassin's Creed новую Far Cry Gods & Monsters.
Культура
Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке
Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
Происшествия
Адвокат обвиняемого в госизмене россиянина сообщил о его деятельности
Ранее 5 февраля Лефортовский суд Москвы арестовал Королева по обвинению в совершении государственной измены.
Спорт
Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой
Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Технологии
Reuters: Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo хотят создать аналог Google Play
Издание Reuters сообщает, что производители смартфонов Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo планируют запустить свою платформу для распространения мобильных приложений.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Происшествия
В Индии из водопроводных кранов полился алкоголь
В индийском штате Керала из водопроводных кранов многоквартирного дома полился алкоголь.
Армия и оружие
Компания Bell на видео показала уничтожение российского ЗРК С-400
Компания Bell, зарегистрированная в США, на анимационном видео показала уничтожение российского ЗРК С-400 дронами-камикадзе.
Футбол
Месси поссорился с Тер Штегеном во время тренировки
32-летний аргентинский нападающий во время тренировки повздорил с немецким голкипером Марком-Андре тер Штегеном, однако конфликт был быстро улажен, что в любом случае указывает на кризис внутри «блауграны».
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М
Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.