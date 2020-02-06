Технологии

Lenta.ruLenta.ruSamsung объяснила блокировку телевизоров россиян

В Samsung отметили, что телевизоры, сертифицированные для продажи в России, в полном наименовании модели оканчиваются на буквы RU. О том, что Samsung начала блокировать Smart-функции телевизоров россиян, ранее 6 февраля рассказали читатели TJournal.
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с чего всё началось
Что интересно, начало условной “войны” было объявлено
 лишь зимой 2020 года — именно тогда производитель начал блокировать доступ к приложениям и другим функциям Smart-TV в своих устройствах.
Ferraвчера в 07:47

Подробнее о событии

Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры

Ferraвчера в 07:47

Samsung объяснила блокировку телевизоров россиян

Lenta.ru15:04

«Кусок корейского барахла»: россияне пожаловались на блокировку Smart TV

Телеканал 360°08:09

Samsung объяснил блокировку своих «умных» телевизоров в России

РБК14:31

Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров в России

РИА Новости14:55

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

Газета.Ru15:24

Samsung блокирует телевизоры российских пользователей. Что с этим делать

Российская газета02:55
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Участники воронежского Платоновфеста приедут из 19 стран

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Политика

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Власти Британии намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России.
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Происшествия

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Наука

Процесс обучения живых организмов описали через обучение нейросетей

Ученые из Франции построили математическую теорию обучения живых организмов при обработке сенсорной информации.
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Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
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Журналистку «Новой газеты» и адвоката избили в Грозном

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Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в матче Евротура

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура Beijer 2020, который 6 февраля состоялся в Хельсинки.
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Комик показал Анну Седокову без фотошопа

Недавно Седокова разместила в Инстаграме фото с программы «Импровизация». В кадре певица лежит на полу с Антоном.
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На первенстве России в Саранске состоится короткая программа девушек

В Саранске стартует юниорское первенство России по фигурному катанию. Сегодня, 6 февраля, состоится короткая программа девушек.
Нева Спорт вчера в 19:00
Происшествия

Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам за убийство

К 17 годам колонии строгого режима Московским областным судом приговорен брат Тельмана Исмаилова, экс-владельца Черкизовского рынка, Рафик Исмаилов, сообщает 6 февраля ИА «Интерфакс».
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В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма

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Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом

На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
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Политика

Трамп назвал процедуру импичмента «адом»

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что считает "адом" процедуру импичмента, которую, по его мнению, демократы начали по политическим мотивам.
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Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
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Путин освободил от должностей четырех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей четырех генералов.
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Футбол

«Реал Сосьедад» выбил мадридский «Реал» из Кубка Испании

Мадридский "Реал" выбыл из Кубка Испании, проиграв в 1/4 финала одноклубникам из Сан-Себастьяна 3:4. Причем матч проходил на поле столичного клуба.
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В Колумбии умер личный киллер наркобарона Пабло Эскобара

Личный помощник и киллер колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Джон Хайро Веласкес скончался в Колумбии, сообщает RT.
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Какие пять игр Ubisoft выпустит до 31 марта 2021 года?

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Украинский телеканал снял ряд мелодрам только на русском языке

Продюсер сериалов и фильмов украинского телеканала "1+1" Алена Еремеева заявила, что канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
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Адвокат обвиняемого в госизмене россиянина сообщил о его деятельности

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Гимнастка Солдатова опровергла сообщения о попытке покончить с собой

Российские СМИ в четверг сообщили о попытке суицида четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой.
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Политика

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

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Армия и оружие

Компания Bell на видео показала уничтожение российского ЗРК С-400

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Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета ракетоносца Ту-160М

Министерство обороны опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета модернизированного Ту-160М.
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